ودعت الإمارات العربية المتحدة أحد رواد الأعمال الرائدين، حسين عبد الرحمن خانصاحب، الذي ساهمت حياته وعمله في تشكيل دبي الحديثة والإمارات الأخرى.
تولى حسين رئاسة مجموعة خانصاحب في عام 1954، بعد أن تولى إدارة الأعمال من عمه - خانصاحب حسين بن حسن أحمد - مؤسس الشركة.
وتحت قيادته، توسعت المجموعة في نطاقها ونفذت العديد من المشاريع البارزة التي ساعدت في تحويل البنية التحتية والمناظر الطبيعية الحضرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يمكن تتبع تأثير خانصاحب من خلال سلسلة من المشاريع البارزة التي ساعدت في تشكيل البنية التحتية والمناظر الطبيعية الحضرية في دولة الإمارات العربية المتحدة:
1935 - أول مسار للسيارات
إنشاء أول مسار للسيارات يربط الشارقة برأس الخيمة، مما يمثل بداية التزام مدى الحياة بربط المجتمعات في جميع أنحاء الإمارات.
1951 - مستشفى آل مكتوم
شيّدت شركة خانصاحب مستشفى آل مكتوم، أول منشأة صحية في دبي. ورغم إغلاقه عام ٢٠٠٩ مع توسع البنية التحتية للرعاية الصحية في المدينة، إلا أن المستشفى لا يزال رمزًا للتطور المبكر لدبي الحديثة.
1953 - جسر أبو ظبي
تم الانتهاء من بناء أول جسر يربط جزيرة أبوظبي بالبر الرئيسي، مما يدل على دور حسين في تحويل النقل في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
1967 - كنيسة القديسة مريم
وفي عام 1967، قاموا ببناء كنيسة القديسة مريم، وهي أول كنيسة في دبي، مما يعكس التنوع الثقافي المتزايد في المدينة.
1969 - دوار برج الساعة
معلم بارز في ديرة، ولا يزال أحد التقاطعات الأكثر شهرة في دبي.
1971 – محطة وقود طيران BP
بدأت أعمال إنشاء محطة وقود الطائرات التابعة لشركة بريتيش بتروليوم في مطار دبي، والتي شكلت بداية توسعة المطار.
1975 – مطار الشارقة
بناء المطار الأصلي، الذي يتميز بتصميمه المعماري المذهل.
1994 – نفق مركز التجارة العالمي
تم الانتهاء من تنفيذ المشروع لتسهيل حركة المرور على طول شارع الشيخ زايد وتحسين الاتصال الحضري.
2002 – مول الإمارات: بناء أحد أكبر المشاريع التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع مجموعة خانصاحب في قلبه.
يتجاوز إرث حسين خانصاحب الهياكل التي بناها. فقد ساهمت رؤيته ومثابرته والتزامه بالتقدم في إرساء أسس نمو دبي، ولا يزال عمله يُسهم في تنمية البلاد.
