حسين خانصاحب: 9 معالم بارزة في دبي والإمارات تحمل بصماته

ودعت الإمارات العربية المتحدة أحد رواد الأعمال الرائدين، حسين عبد الرحمن خانصاحب، الذي ساهمت حياته وعمله في تشكيل دبي الحديثة والإمارات الأخرى.

تولى حسين رئاسة مجموعة خانصاحب في عام 1954، بعد أن تولى إدارة الأعمال من عمه - خانصاحب حسين بن حسن أحمد - مؤسس الشركة.

وتحت قيادته، توسعت المجموعة في نطاقها ونفذت العديد من المشاريع البارزة التي ساعدت في تحويل البنية التحتية والمناظر الطبيعية الحضرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يمكن تتبع تأثير خانصاحب من خلال سلسلة من المشاريع البارزة التي ساعدت في تشكيل البنية التحتية والمناظر الطبيعية الحضرية في دولة الإمارات العربية المتحدة: