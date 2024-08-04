حسن الزغروني : تحدي السن بشغف الدراجات النارية

كما أوضح: "في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن أن يكون لدينا اثنان وخمسون فريقاً من راكبي الدراجات النارية حتى نتعرف جميعاً على بعضنا البعض. على سبيل المثال، في أي يوم، يوم الاتحاد، اليوم الوطني، أي عطلة، نجتمع جميعاً في مكان واحد و نقم برحلة."