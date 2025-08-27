حسابات بنكية آمنة وكلمات مرور قوية: دليلك لحماية أموال أطفالك الرقمية في الإمارات

لم يعد مصروف الجيب مقتصرًا على العملات المعدنية والأوراق النقدية، بل أصبح اليوم رقميًا. ومع تزايد عدد الآباء الذين يختارون منح أطفالهم مصروفهم رقميًا، يُحذّر الخبراء من ضرورة تعلّم الأطفال السلامة على الإنترنت، بالإضافة إلى الثقافة المالية.
كما ذكرت صحيفة خليج تايمز ، يرى بعض الآباء أن الأموال الإلكترونية أسهل وأكثر عملية وراحة. ولكن في حين تمنح الأموال الرقمية الأطفال شعورًا بالاستقلال المالي، ينبغي أيضًا اعتبار الأمن السيبراني جزءًا أساسيًا من الثقافة المالية، وفقًا لشركة كاسبرسكي، وهي شركة عالمية مقرها روسيا متخصصة في الأمن السيبراني والخصوصية الرقمية.
أظهرت دراسة أجرتها شركة تولونا للاستشارات البحثية عام ٢٠٢٤، بناءً على طلب كاسبرسكي، أن ٧٦٪ من الأطفال يمتلكون أجهزتهم الذكية الخاصة، مثل الهواتف والأجهزة اللوحية. في الوقت نفسه، أفاد ٣١٪ من الآباء في الاستطلاع بخسارة أموالهم بسبب سلوك أطفالهم على الإنترنت، بينما أفاد ١٩٪ منهم أن أجهزة أطفالهم مصابة بفيروس.
ينصح الخبراء الآباء باختيار بطاقات مصرفية أو محافظ رقمية صديقة للأطفال لمتابعة المعاملات وحظر فئات معينة. كما ينبغي عليهم تثبيت حلول للأمن السيبراني، إذ قد تكون المتاجر الإلكترونية أهدافًا سهلة للجهات الخبيثة.
من النصائح الأخرى التي اقترحها خبراء كاسبرسكي تفعيل المصادقة الثنائية (2FA) للتطبيقات التي تستخدم عمليات الشراء عبر الإنترنت. كما أن تعليم الأطفال أهمية استخدام كلمات مرور قوية يُعدّ خطوة قيّمة لحماية أموالهم وتواجدهم على الإنترنت بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن أن يُساعد استخدام مدير كلمات المرور في حال تعذّر الوصول.
وقال عماد حفار، رئيس فريق استشارات الأمن في ميتا لدى كاسبرسكي: "عندما نتحدث عن الثقافة المالية للأطفال، لا يمكننا التوقف عند تعليمهم كيفية وضع الميزانية أو الادخار".
أموالهم رقمية بالفعل، مما يعني أن قراراتهم المالية الأولى تتخذ عبر الإنترنت: من خلال الألعاب والتطبيقات والمحافظ الرقمية. وبدون الوعي بالأمن السيبراني، تبقى هذه الدروس ناقصة. إن مساعدة الأطفال على التعرّف على عمليات الاحتيال، وحماية حساباتهم، واستخدام أدوات الدفع الآمنة، لا تقل أهمية عن تعليمهم قيمة المال نفسه، كما أضاف.