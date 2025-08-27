حسابات بنكية آمنة وكلمات مرور قوية: دليلك لحماية أموال أطفالك الرقمية في الإمارات

كما ذكرت صحيفة خليج تايمز ، يرى بعض الآباء أن الأموال الإلكترونية أسهل وأكثر عملية وراحة. ولكن في حين تمنح الأموال الرقمية الأطفال شعورًا بالاستقلال المالي، ينبغي أيضًا اعتبار الأمن السيبراني جزءًا أساسيًا من الثقافة المالية، وفقًا لشركة كاسبرسكي، وهي شركة عالمية مقرها روسيا متخصصة في الأمن السيبراني والخصوصية الرقمية.