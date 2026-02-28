حزمٌ في الدفاع وشفافية في الميدان.. الإمارات تفصل تداعيات الهجوم الإيراني وتعلّق الرحلات

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خ'ليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
أكدت السلطات الإماراتية للجمهور أن الوضع الأمني مستقر وتحت السيطرة بعد ما وصفته وزارة الدفاع بأنه “هجوم صارخ شمل صواريخ باليستية إيرانية”. وأدانت وزارة الخارجية الهجمات “بأشد العبارات”، واصفة إياها بانتهاك للسيادة الوطنية والقانون الدولي.
تم حث السكان على الاعتماد حصرياً على المصادر الرسمية للمعلومات وتجنب نشر الشائعات أو التقارير غير المؤكدة. هنا، نوضح ما صرحت به كل سلطة إماراتية حتى الآن: من اعتراض الصواريخ وإرشادات الحطام إلى الإجراءات الاحترازية للمجال الجوي وتعطيل الرحلات الجوية.
وزارة الدفاع: مقتل مدني واحد؛ اعتراض موجتين
أعلنت الوزارة عن اعتراض موجتين من الصواريخ الإيرانية التي أطلقت باتجاه البلاد، وتعاملت معها بكفاءة عالية.
سقط حطام الصواريخ في منطقة سكنية، مما أدى إلى أضرار مادية.
أسفر الحطام أيضاً عن وفاة مدني واحد من جنسية آسيوية.
سقط حطام الصواريخ المعترضة في الموجة الثانية في مناطق مختلفة من أبوظبي، بما في ذلك جزيرة السعديات، مدينة خليفة، بني ياس، مدينة محمد بن زايد، والفلاح.
لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في المواقع المذكورة أعلاه.
أكدت الوزارة جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع أي تهديدات، وقالت إن جميع الإجراءات اللازمة تتخذ لمواجهة محاولات تقويض أمن واستقرار البلاد’ بحزم.
وزارة الخارجية: إدانة وحق الرد
أدانت الإمارات “بأشد العبارات” الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت الإمارات وعدة دول شقيقة، واصفة إياها بانتهاك صارخ للسيادة الوطنية والقانون الدولي.
أكدت الوزارة تضامنها الكامل مع الدول المتضررة، ورفضت استخدام الأراضي الإقليمية كساحات للصراع، ودعت إلى ضبط النفس والحلول الدبلوماسية.
أكدت الإمارات حقها الكامل والمشروع في الرد بطريقة تحمي سيادتها وأمنها الوطني، وعبرت عن تعازيها لأسرة المواطن الباكستاني الذي فقد حياته، وكررت أن استهداف المدنيين محظور بموجب القانون الدولي.
المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: الوضع تحت السيطرة؛ يُنصح الجمهور بتجنب الحطام
“نطمئن الجميع بأن الوضع تحت السيطرة حالياً.”
تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الجميع.
تمت دعوة الجمهور إلى الابتعاد فوراً عن أي مواقع سقط فيها حطام أو أجسام مشبوهة.
تم حث السكان على الامتناع عن الاقتراب من هذه الأجسام أو تصويرها للسماح للسلطات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة.
الهيئة العامة للطيران المدني: إعلان إغلاق جزئي مؤقت للمجال الجوي كإجراء احترازي
تم الإعلان عن إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة كإجراء احترازي استثنائي.
جاء القرار بعد تقييم شامل ودقيق للمخاطر الأمنية والتشغيلية.
تظل سلامة المجال الجوي وحماية السيادة الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة’s أولويات مطلقة.
نُصح الركاب بالاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم للحصول على آخر التحديثات بشأن جداول الرحلات الجوية.
ستوفر شركات الطيران، بالتنسيق مع السلطات المحلية، الإقامة والمساعدة اللازمة للمسافرين المتأثرين.
حكومة دبي / مطارات دبي: تعليق جميع الرحلات الجوية؛ يُنصح الركاب بعدم السفر
تم تعليق جميع عمليات الطيران في مطار دبي الدولي (DXB) ومطار دبي وورلد سنترال – آل مكتوم الدولي (DWC) حتى إشعار آخر.
يُنصح الركاب بعدم السفر إلى المطار في هذا الوقت.
يجب على المسافرين الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم مباشرة للحصول على آخر التحديثات المتعلقة برحلاتهم.
سيتم تقديم المزيد من التحديثات مع استمرار السلطات في مراقبة الوضع.
وزارة الداخلية: أعلى مستوى من الجاهزية؛ حث الجمهور على التعاون
تراقب الوزارة عن كثب التطورات الإقليمية.
تظل في أعلى مستويات الجاهزية لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، بالتنسيق الكامل مع السلطات المعنية.
تظل أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار أولويتها القصوى.
تظل السلامة والأمن العامان في غاية الأهمية.
حكومة أبوظبي: الوضع الداخلي مستقر؛ القطاعات الحيوية مستعدة بالكامل
الوضع الداخلي في أبوظبي مستقر.
العمليات في جميع القطاعات الحيوية مستعدة بالكامل.
يتم ضمان استمرارية الخدمات بأعلى معايير الكفاءة والموثوقية.
تظل سلامة المواطنين والمقيمين والزوار أولوية مطلقة.
تعتمد دولة الإمارات العربية المتحدة على نظام وطني شامل لإدارة الأزمات والطوارئ.
تتم إدارة التطورات من خلال مراقبة مستمرة على مدار الساعة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.