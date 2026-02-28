حزمٌ في الدفاع وشفافية في الميدان.. الإمارات تفصل تداعيات الهجوم الإيراني وتعلّق الرحلات

أعلنت الوزارة عن اعتراض موجتين من الصواريخ الإيرانية التي أطلقت باتجاه البلاد، وتعاملت معها بكفاءة عالية.

سقط حطام الصواريخ في منطقة سكنية، مما أدى إلى أضرار مادية.

أسفر الحطام أيضاً عن وفاة مدني واحد من جنسية آسيوية.

سقط حطام الصواريخ المعترضة في الموجة الثانية في مناطق مختلفة من أبوظبي، بما في ذلك جزيرة السعديات، مدينة خليفة، بني ياس، مدينة محمد بن زايد، والفلاح.

لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في المواقع المذكورة أعلاه.