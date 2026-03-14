حزام دفاعي عالمي لحماية سماء الإمارات ودول الخليج

منذ أن بدأت إيران هجمات عدوانية على دول الخليج نتيجة للصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل، كثفت بعض الدول دعمها الدفاعي وخبراتها العسكرية للإمارات ودول أخرى لتعزيز الأمن الإقليمي.

الصراع، الذي تصاعد بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية على أهداف إيرانية منذ 28 فبراير 2026، أثار هجمات انتقامية من طهران عبر الخليج، وكانت الإمارات من بين الدول المتأثرة.

كثفت دول مثل المملكة المتحدة وأستراليا وفرنسا وإيطاليا وأوكرانيا انتشارها العسكري ودعمها الدفاعي للإمارات مع تصاعد التوترات.

المملكة المتحدة

عززت المملكة المتحدة وضعها العسكري في المنطقة، ونشرت قدرات دفاع جوي وطائرات إضافية. وقد نشرت خبراء إضافيين في مكافحة الطائرات المسيرة، ومروحيات Wildcat وMerlin إضافية في قبرص، وطائرات Typhoon في قطر، وبدأت طلعات دفاعية لدعم الإمارات، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

كشفت السفارة البريطانية في الإمارات أن طائراتها العسكرية عملت فوق البلاد، بالتعاون مع القوات الإماراتية لتعزيز الدفاعات الجوية.

في مقطع فيديو نُشر على إنستغرام، قال قائد المجموعة ساندي سانديلاندز، الملحق الدفاعي للمملكة المتحدة لدى الإمارات، إن الطائرات نُشرت لدعم أنظمة الدفاع الحالية في الإمارات. وتحدث عن خبراء المملكة المتحدة في أنظمة مكافحة الطائرات المسيرة الذين يشاركون خبراتهم مع فرق الدفاع الجوي الإماراتية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف سانديلاندز: "تشارك القوات المسلحة للمملكة المتحدة والإمارات شراكة عميقة وطويلة الأمد، تمتد إلى تأسيس هذه الأمة. ونتطلع في وقت لاحق من هذا العام إلى الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس القوات المسلحة الإماراتية معًا."

قال وزير الدفاع جون هيلي يوم الخميس (12 مارس) إن بريطانيا تدرس أيضًا خيارات إضافية للانتشار في الخليج بعد أن كثفت إيران هجماتها على السفن، مضيفًا أن المملكة المتحدة لديها بالفعل أنظمة مستقلة للكشف عن الألغام في المنطقة.

فرنسا

أفادت وكالة فرانس برس أن وزير الخارجية جان نويل بارو قال في 3 مارس إن فرنسا نشرت أيضًا طائرات مقاتلة من طراز رافال فوق الإمارات العربية المتحدة لحماية قواعدها البحرية والجوية من الهجمات الإيرانية.

"هذه طائرات رافال وطياريها مستنفرون لضمان أمن منشآتنا،" قال بارو لقناة BFMTV ردًا على سؤال حول الإجراءات الفرنسية في الإمارات لتحييد الطائرات الإيرانية المسيرة.

"لقد نفذوا عمليات لتأمين المجال الجوي فوق قواعدنا. "تتزايد التبادلات لتحديد كيف يمكن للبلاد الدفاع عن نفسها ضد الهجمات المستقبلية وكيف يمكن لفرنسا حماية مصالحها هناك،" أضاف."

أوكرانيا

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء إن أوكرانيا أرسلت فرق دفاع جوي إلى قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لمساعدتهم في حربهم ضد الهجمات الجوية الإيرانية'.

أفادت رويترز أن دول الخليج أنفقت كميات كبيرة من صواريخ الدفاع الجوي الثمينة لمواجهة طائرات إيران’ المسيرة الهجومية، وسعت للحصول على خبرة أوكرانيا' في إسقاطها.

تسقط كييف الطائرات الروسية المسيرة كل ليلة باستخدام مجموعة من الأسلحة بما في ذلك الطائرات المسيرة الأرخص والأصغر أو معدات التشويش.

"فيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، أرسلنا فرقنا: ثلاثة فرق محترفة ومجهزة،" قال زيلينسكي للصحفيين. ولم يقدم تفاصيل عن الفرق لكنه قال إنها يجب أن تكون جميعها في مكانها هذا الأسبوع.

كما قال مستشاره للاتصالات إن متخصصين أوكرانيين قد تم نشرهم بالفعل في قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، دون تقديم تفاصيل.

أستراليا

أفادت رويترز أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز قال يوم الثلاثاء إن أستراليا ستنشر طائرة مراقبة عسكرية في الشرق الأوسط وسترسل صواريخ إلى الإمارات العربية المتحدة لكنها لن' تضع قوات برية في إيران.

قال ألبانيز إن الدعم العسكري لأستراليا' سيساعد دول الخليج على الدفاع عن نفسها ضد الهجمات غير المبررة من إيران، مؤكداً أن أستراليا "ليست طرفاً فاعلاً".

إيطاليا

أفادت وكالة فرانس برس أن رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني قالت في 7 مارس إن البلاد سترسل مساعدة دفاع جوي إلى دول الخليج التي تعرضت لضربات إيرانية.

في مقابلة مع إذاعة RTL 102.5، قالت ميلوني إن "إيطاليا، مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، تعتزم إرسال مساعدات إلى دول الخليج.

وفي سياق منفصل، صرح وزير الدفاع غويدو كروسيتو للبرلمان بأن إيطاليا سترسل، بالتعاون مع فرنسا وإسبانيا وهولندا، أصولاً بحرية للدفاع عن قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي "في الأيام المقبلة".