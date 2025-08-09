الإمارات

حريق في مستودع ملابس بالشارقة

قالت السلطات إن الجهود جارية لمنع انتشار الحريق إلى المواقع المجاورة.
الصورة مُستخدمة للتوضيح. الصورة: ملف KT

اندلع مساء الجمعة حريق في مستودع للملابس بالمنطقة الحرة الثانية بالحمرية.

وباشرت الإدارة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الدفاع المدني بالشارقة التعامل مع الحريق فور تلقي البلاغ.

وقالت السلطات إن جهود السيطرة على الحريق جارية لمنع انتشاره إلى المواقع المجاورة.

اندلع الأسبوع الماضي حريق في مستودع لقطع غيار السيارات المستعملة في المنطقة الصناعية العاشرة بالشارقة، وتمت السيطرة عليه سريعًا. ولم يُسفر الحريق عن أي إصابات، وأفادت الجهات المختصة ببدء التحقيقات بعد انتهاء عمليات التبريد.

وقال سكان في الإمارات إنهم شاهدوا الدخان أثناء خروجهم لأداء صلاة الجمعة عند الظهر يوم 1 أغسطس/آب.

