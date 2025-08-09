حريق في مستودع ملابس بالشارقة

اندلع الأسبوع الماضي حريق في مستودع لقطع غيار السيارات المستعملة في المنطقة الصناعية العاشرة بالشارقة، وتمت السيطرة عليه سريعًا. ولم يُسفر الحريق عن أي إصابات، وأفادت الجهات المختصة ببدء التحقيقات بعد انتهاء عمليات التبريد.