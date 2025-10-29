حريق في محلات تجارية في المصفح الصناعية بأبوظبي

استجابت الجهات المختصة في أبوظبي لحريق اندلع في محلات تجارية، الثلاثاء 28 أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت شرطة أبوظبي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الهيئة بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني في أبوظبي، تعاملت مع حريق اندلع في منطقة المصفح الصناعية.
وحثت الهيئة المواطنين على استقاء المعلومات من المصادر الحكومية الرسمية فقط.
وفي الشهر الماضي، استجابت فرق من شرطة أبوظبي وهيئة الدفاع المدني في أبوظبي بسرعة لحريق اندلع في مستودع بمنطقة المصفح الصناعية وتمكنت من السيطرة عليه.
تعاملت فرق شرطة أبوظبي وهيئة الدفاع المدني في أبوظبي مع حريق اندلع بعد ظهر الأربعاء في مستودع بمنطقة المصفح الصناعية بأبوظبي. وناشدت شرطة أبوظبي الجمهور الكريم بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
وأفادوا لاحقًا بإخماد الحريق، وبدء عمليات التبريد وسحب الدخان. ولم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية.