حريق في سوق الذيد التراثي دون إصابات

اندلع حريق في القرية التراثية بقلعة الذيد في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى أضرار جسيمة في عدد من المحلات التجارية، بحسب ما أفاد به الدفاع المدني بالشارقة.

وأفاد العقيد سامي النقبي، مدير عام هيئة الدفاع المدني بالشارقة، أنه تمت السيطرة على الحريق بنجاح دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة العمليات بلاغاً بوقوع الحريق في السوق التقليدي عند الساعة 3:14 فجراً، وعلى الفور استجابت فرق الدفاع المدني. وتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق بسرعة، ومنع امتداده إلى الأكشاك المجاورة.

وبعد إخماد الحريق، تم تسليم الموقع إلى المعمل الجنائي لإجراء تحقيق شامل لمعرفة أسباب الحريق.