حريق فيلا بخورفكان بسبب تسرب غاز يصيب مواطناً بحروق

اندلع حريق في فيلا بخورفكان نتيجة تسرب غاز صباح الجمعة. وقد استجابت فرق متخصصة من شرطة الشارقة وإدارة الدفاع المدني بالشارقة للحادث وسيطرت على الحريق.
جرى نقل مواطن يبلغ من العمر 52 عاماً، أصيب بحروق، إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة إثر الأزمة.
أوضح العقيد وليد يماحي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في السادسة صباحاً من أحد أفراد الأسرة. وتم إرسال الفرق المتخصصة والإسعاف على الفور إلى موقع الحادث.
وكشفت التحقيقات الأولية، وفقاً لخبراء الحرائق في إدارة الدفاع المدني بالشارقة، أن الحريق نجم عن تسرب غازي محدود من الغازات المنبعثة من شبكات الصرف الصحي الداخلية للمنزل.
ودعا مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية أفراد المجتمع إلى التأكد بشكل دوري من سلامة ونظافة شبكات الصرف الصحي، والالتزام بإجراءات الأمن والوقاية عند التعامل مع الغازات القابلة للاشتعال، وضمان فحصها وصيانتها بشكل منتظم من قبل الجهات المتخصصة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات وتجنباً لمثل هذه الحوادث.