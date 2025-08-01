حريق في"صناعية الشارقة" وسكان يرصدون "دخاناً كثيفاً"

أكدت شرطة الشارقة عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "X"، اندلاع حريق، صباح اليوم الجمعة، في مستودع لقطع غيار السيارات المستعملة في المنطقة الصناعية العاشرة بالشارقة.

وبالتنسيق مع الدفاع المدني بالشارقة والجهات المعنية الأخرى، هرعت فرق الطوارئ إلى الموقع وبدأت عمليات الإطفاء فور تلقي البلاغ. وتجري حاليًا جهود لاحتواء الحريق ومنع انتشاره.

وقالت السلطات إن الحريق اندلع في منشأة تتعامل في قطع غيار السيارات المستعملة، ويعتقد أن النيران اندلع في إطارات وخردة السيارات.

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قال أحد السكان: "كنا جميعًا في منازلنا، فاليوم جمعة، والعمل يبدأ عادةً بعد الرابعة عصرًا. وعندما خرجنا للصلاة حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرًا، رأينا دخانًا كثيفًا يتصاعد. بدا ضخمًا".