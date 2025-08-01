حريق في"صناعية الشارقة" وسكان يرصدون "دخاناً كثيفاً"

أكدت شرطة الشارقة عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "X"، اندلاع حريق، صباح اليوم الجمعة، في مستودع لقطع غيار السيارات المستعملة في المنطقة الصناعية العاشرة بالشارقة.
وبالتنسيق مع الدفاع المدني بالشارقة والجهات المعنية الأخرى، هرعت فرق الطوارئ إلى الموقع وبدأت عمليات الإطفاء فور تلقي البلاغ. وتجري حاليًا جهود لاحتواء الحريق ومنع انتشاره.
وقالت السلطات إن الحريق اندلع في منشأة تتعامل في قطع غيار السيارات المستعملة، ويعتقد أن النيران اندلع في إطارات وخردة السيارات.
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قال أحد السكان: "كنا جميعًا في منازلنا، فاليوم جمعة، والعمل يبدأ عادةً بعد الرابعة عصرًا. وعندما خرجنا للصلاة حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرًا، رأينا دخانًا كثيفًا يتصاعد. بدا ضخمًا".
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قال ساكن آخر كان متجهًا إلى المسجد من المنطقة الصناعية السادسة إنه رأى سيارات الإطفاء تتجه بسرعة نحو الموقع. وأضاف: "في طريق عودتي، كان الناس يتحدثون عن الحريق. قال البعض إنه على بُعد بضعة مبانٍ فقط".
يتواجد كبار مسؤولي الدفاع المدني والشرطة في الموقع، للإشراف على عمليات الإطفاء وضمان سلامة الأفراد. بعد السيطرة الكاملة على النيران، ستُجرى عمليات التبريد لإتاحة المجال للتحقيق في سبب الحريق.
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن، وسيتم إجراء تقييم مفصل للأضرار بعد إخماد الحريق.