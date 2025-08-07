حريق ضخم يُلحق أضراراً فادحة بمعارض السيارات في العوير

تم إغلاق عدد من معارض السيارات في منطقة دبي للسيارات في العوير، الأربعاء، بعد أيام من اندلاع حريق هائل في المنطقة.

عندما زارت صحيفة "خليج تايمز" الموقع يوم الأربعاء، وُجدت صالات العرض المتضررة مغلقة، وأشرطة لاصقة تُغلق المنطقة المتضررة. وظهرت حطام متفحم من خلال النوافذ المكسورة، ولا تزال رائحة المواد المحترقة تفوح منها.

أفاد موظفو أحد معارض السيارات القريبة وشهود عيان بأن الحريق اندلع بعد ظهر السبت في أحد معارض السيارات، وامتد سريعًا إلى منافذ البيع المجاورة. وسارعت فرق الدفاع المدني في دبي إلى الاستجابة، وشوهدت وهي تُكافح الحريق في مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال أحد مندوبي مبيعات سيارات الفلاسي، التي لحقت بها أضرار أيضًا: "اندلع الحريق بعد الظهر بقليل في صالة عرض "نجوم كبار الشخصيات"، وامتد سريعًا إلى صالات العرض المجاورة. يقع معرضنا الآخر في الجهة المقابلة. شاهدنا الحريق ينتشر وفرق الاستجابة للطوارئ تصل".

بينما لا يزال تقييم العدد الإجمالي للمركبات المدمرة جاريًا، أفاد شهود عيان بأن العديد من السيارات تضررت جراء الحريق. وقال أحد الموظفين: "من جانبنا وحدنا، فقدنا خمس سيارات".

وقال أشخاص يعملون في المنطقة إن رجال الإطفاء تحركوا بسرعة وتمكنوا من احتواء الحريق قبل أن ينتشر في منطقة السيارات التي تضم عددا كبيرا من وكالات السيارات والمرائب.