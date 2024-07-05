حريق ضخم في مستودع بأم القيوين

اندلع حريق هائل في أحد المستودعات في أم القيوين يوم الجمعة. واستمرحتى الساعة 12:30 ظهراً، حيث كان رجال الدفاع المدني لا يزالون يحاولون السيطرة على الحريق.
وفي مقطع فيديو نشره المكتب الإعلامي الرسمي للإمارة، شوهد دخان أسود كثيف يتصاعد من المنطقة الصناعية، كما شوهد في الموقع رجال الإطفاء من فريق الدفاع المدني التابع لـ أم القيوين وهم يعملون على السيطرة على الحريق.
شاهد الفيديو هنا:
وقد احترق المستودع بالكامل وانهارت جميع الأسطح واحترقت الأشجار المحيطة بالمنطقة.
ولازالت التحقيقات مستمرة للوقوف على اسباب الحريق وماهي المواد المخزنة في المستودع.