دبي: حريق ضخم في السطوة قرب شارع الشيخ زايد
اندلع حريق في منطقة السطوة القريبة من شارع الشيخ زايد، ظهر اليوم الجمعة، بحسب شهود عيان ونشطاء على الإنترنت تبادلوا مع صحيفة الخليج تايمز صوراً ومقاطع فيديو تظهر سحباً من الدخان الأسود تتصاعد من المنطقة.
وشوهدت أعمدة الدخان الناجمة عن الحريق من عدة مناطق في الإمارة، مع ورود تقارير من وسط مدينة دبي وجميرا ورأس الخور.
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وقال السكان إن رجال الدفاع المدني قد استجابوا بسرعة لإخماد الحريق.
وأفاد أحد سكان المنطقة، والذي يسكن بالقرب من المنطقة، أن الحريق اندلع حوالي الساعة 5.30 مساء.
وأضاف: "استجاب رجال الإطفاء على الفور للسيطرة على الحريق، وفي الساعة 5.40 مساءً، اختفى الدخان. ولكن بعد حوالي 10 دقائق، شوهد دخان أسود كثيف يتصاعد من المنطقة مرة أخرى. ثم بعد حوالي 10 دقائق، رأيت أن الحريق قد انتهى وتبدد الدخان".
في هذه الأثناء، لم تعلن السلطات بعد عن سبب الحريق وما إذا كان هناك أي مصابين في الحادث.
شاهد الفيديوات أدناه: