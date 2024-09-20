دبي: حريق ضخم في السطوة قرب شارع الشيخ زايد

وأفاد أحد سكان المنطقة، والذي يسكن بالقرب من المنطقة، أن الحريق اندلع حوالي الساعة 5.30 مساء.

وأضاف: "استجاب رجال الإطفاء على الفور للسيطرة على الحريق، وفي الساعة 5.40 مساءً، اختفى الدخان. ولكن بعد حوالي 10 دقائق، شوهد دخان أسود كثيف يتصاعد من المنطقة مرة أخرى. ثم بعد حوالي 10 دقائق، رأيت أن الحريق قد انتهى وتبدد الدخان".