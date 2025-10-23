حريق سيارة على شارع عود ميثاء يتسبب في تباطؤ حركة المرور بدبي

وقد دعت السلطات السكان إلى إجراء فحوصات دورية لمركباتهم لتجنّب مثل هذه الحوادث، ولا سيما في الأشهر الحارة حين يمكن أن تؤدي الحرارة الزائدة أو تسرب الوقود إلى اندلاع النيران. وأشارت إلى أن اتخاذ احتياطات بسيطة، مثل مراقبة مستويات سائل التبريد، وتجنب التحميل الزائد، وضمان سلامة الأسلاك الكهربائية، يمكن أن يقلل بشكل كبير من احتمالية نشوب حرائق المركبات.