حريق سيارة على شارع عود ميثاء يتسبب في تباطؤ حركة المرور بدبي

اشتعلت النيران في سيارة على شارع عود ميثاء باتجاه شارع الخيل في دبي حوالي الساعة الرابعة مساءً يوم الخميس، مما تسبب في تباطؤ حركة المرور في المنطقة.
وتُظهر الصور التي شاركها أحد قراء الصحيفة سيارة سيدان بيضاء متوقفة على جانب الطريق وقد اشتعل الجزء الأمامي منها بالكامل، فيما تسير السيارات الأخرى ببطء في طابور طويل. كما شوهد دخان كثيف يتصاعد من مقدمة السيارة.
وقال شهود عيان إن حركة المرور توقفت مؤقتاً بينما خفّف السائقون سرعتهم لتجنب المسار الأقرب إلى السيارة المشتعلة.
وقد دعت السلطات السكان إلى إجراء فحوصات دورية لمركباتهم لتجنّب مثل هذه الحوادث، ولا سيما في الأشهر الحارة حين يمكن أن تؤدي الحرارة الزائدة أو تسرب الوقود إلى اندلاع النيران. وأشارت إلى أن اتخاذ احتياطات بسيطة، مثل مراقبة مستويات سائل التبريد، وتجنب التحميل الزائد، وضمان سلامة الأسلاك الكهربائية، يمكن أن يقلل بشكل كبير من احتمالية نشوب حرائق المركبات.