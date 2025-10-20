حريق الطائرة الصينية يكشف خطر "بنك الطاقة".. وشركات الإمارات تفرض حظراً صارماً

تجددت المخاوف العالمية بشأن سلامة الطيران بعد حادث حريق على متن رحلة لخطوط "آير تشاينا" (Air China) الأسبوع الماضي، عندما تسرب الدخان من مقصورة علوية وتبين لاحقاً أن سببه هو اشتعال بطارية ليثيوم. ورغم هبوط الطائرة بأمان في شنغهاي وعدم وقوع إصابات، إلا أن الحادث سلط الضوء مجدداً على الخطر الذي تشكله الأجهزة الإلكترونية الصغيرة في مقصورة الطائرة المحدودة.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام فقط من إطلاق الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) حملة عالمية تحت شعار "سافر بذكاء مع بطاريات الليثيوم"، للترويج للتعامل الآمن مع الأجهزة القابلة لإعادة الشحن.

قواعد صارمة في طيران الإمارات وشركات الطيران المحلية

أظهرت شركات الطيران الإماراتية استباقية في التعامل مع هذا الخطر، حيث شددت الإجراءات في الأسابيع الأخيرة. فمنذ 1 أكتوبر 2025، حظرت شركات طيران الإمارات وفلاي دبي استخدام "بنوك الطاقة" (Power Banks) على متن جميع الرحلات. كما تحظر الاتحاد للطيران استخدامها بشكل صارم، بما في ذلك شحن الأجهزة أو إعادة شحن "بنك الطاقة" نفسه عبر مقابس الطاقة بالطائرة.

القواعد المطبقة عبر جميع شركات الطيران الإماراتية الثلاثة هي:

العدد المسموح به: يُسمح بـ "بنك طاقة" واحد فقط لكل مسافر.

مكان التخزين: يجب حمله في الأمتعة اليدوية فقط ، ويُمنع وضعه في الأمتعة المشحونة (Checked Luggage).

السعة: يُمنع منعاً باتاً حمل الأجهزة التي تزيد سعتها عن 100 واط/ساعة (Wh) ، ويجب أن تكون السعة مطبوعة أو محفورة بوضوح على الجهاز.

الحماية: يجب أن يكون "بنك الطاقة" مطفأً ومحمياً من قصر الدائرة أو التشغيل غير المقصود.

الموقع داخل المقصورة: لا يجوز وضعه في المقصورة العلوية، بل يجب تخزينه بشكل آمن في جيب المقعد أو تحت المقعد الأمامي، لضمان سهولة الوصول والامتثال لإجراءات السلامة.

لماذا تعتبر "بنوك الطاقة" خطراً للحريق؟

وفقاً لـ "طيران الإمارات"، تعتمد "بنوك الطاقة" على خلايا ليثيوم أيون أو ليثيوم بوليمر التي يمكن أن ترتفع حرارتها بشكل كبير إذا تعرضت للشحن المفرط أو التلف. ويمكن أن يؤدي هذا إلى عملية ذاتية التسارع تسمى "الانفلات الحراري" (Thermal Runaway)، مما يؤدي إلى نشوب حريق أو انفجار.

وحذر خبراء سلامة من أن "الانفلات الحراري" يمكن أن ينتج لهباً مفتوحاً تصل حرارته إلى أكثر من 1000 درجة مئوية، وهو ما يمثل خطراً جسيماً في بيئة الطائرة المغلقة. ووصف أحد الخبراء "بنوك الطاقة" بأنها "خطر حريق كبير عند تعرضها للتلف أو سوء المناولة أثناء الرحلة".

نصائح IATA للسفر الآمن

شددت "IATA" على أن الأجهزة التي تعمل بالليثيوم آمنة عند التعامل معها بشكل صحيح، ولكن نصف المسافرين يعتقدون خطأً أنه لا بأس بوضع الأجهزة الصغيرة أو "بنوك الطاقة" في الأمتعة المشحونة.

ولتجنب المخاطر، حددت "IATA" سبع قواعد بسيطة يجب على كل مسافر اتباعها: