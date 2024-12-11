حركة المرورتدفع موظفين للاستقالة والبحث عن عمل مرن

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن حركة المرور لم تؤثر بشكل مباشر على إنتاجيتها الوظيفية، إلا أنها خلقت طاقة سلبية تغلغلت في مكان العمل. تقول نادية: "كنت أقضي ما يقرب من ثلاث ساعات على الطريق كل يوم، وكان الأمر مرهقًا للغاية. كان مزيج حركة المرور والحرارة الشديدة يسبب لي القلق قبل أن أصل إلى المكتب".