حرب غزة تعيد إحياء الهوية بين الفلسطينيين في الإمارات

لقد غير الصراع أيضًا الحياة اليومية للفلسطينيين بشكل عميق. وصفت شهيد، 24 عاماً، وهي مقيمة أخرى في الإمارات العربية المتحدة، بأن القلق المستمر والعجز أصبح جزءاً من روتينها اليومي. قالت: "لقد أصبت بالصدمة عندما سمعت الأخبار". "تغير روتيني بالكامل - البقاء مستيقظة حتى وقت متأخر، والالتصاق بالأخبار، والاطمئنان على الأقارب. شعرت وكأن عالمي منقسم بين هنا وفلسطين". بالنسبة للعديد من الفلسطينيين، فإن الحفاظ على الاتصال بوطنهم هو أكثر من مجرد مشاهدة الأخبار - إنه يتعلق بالاطمئنان باستمرار على الأسرة، وضمان سلامتهم، والتعامل مع ثقل البعد.