حرارة تصل إلى 42 درجة مئوية وطقس صحو بالإمارات

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 19 درجة مئوية في بعض مناطق الإمارات، وأن تصل إلى 42 درجة مئوية كحد أقصى. في دبي، ستتراوح درجات الحرارة بين 39 درجة مئوية كحد أقصى و28 درجة مئوية كحد أدنى. أما في الشارقة، فستتراوح درجات الحرارة بين 39 درجة مئوية كحد أقصى و26 درجة مئوية كحد أدنى. أما في أبوظبي، فستتراوح درجات الحرارة بين 38 درجة مئوية كحد أقصى و26 درجة مئوية كحد أدنى.