حرارة تصل إلى 42 درجة مئوية وطقس صحو بالإمارات

من المتوقع أن يكون الطقس،اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر/تشرين الأول، صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور السحب شرقاً بعد الظهر، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
ومن المتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب خاصة باتجاه الغرب، كما يتوقع أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وتصل إلى 30 كم/س.
وقد أعلنت الإمارات، الاثنين، أن العاصفة المدارية "شاكتي" التي تمر عبر غرب بحر العرب لن يكون لها أي تأثير على الدولة.
وستتحول العاصفة المدارية تدريجيا إلى منخفض مداري ثم إلى نظام ضغط منخفض، حيث تستمر في التحرك باتجاه الجنوب الشرقي بسرعة تتراوح بين 25 إلى 55 كيلومترا في الساعة.
وفي هذه الأثناء، يكون البحر يوم الثلاثاء خفيفا في الخليج العربي وفي بحر عمان.
من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 19 درجة مئوية في بعض مناطق الإمارات، وأن تصل إلى 42 درجة مئوية كحد أقصى. في دبي، ستتراوح درجات الحرارة بين 39 درجة مئوية كحد أقصى و28 درجة مئوية كحد أدنى. أما في الشارقة، فستتراوح درجات الحرارة بين 39 درجة مئوية كحد أقصى و26 درجة مئوية كحد أدنى. أما في أبوظبي، فستتراوح درجات الحرارة بين 38 درجة مئوية كحد أقصى و26 درجة مئوية كحد أدنى.