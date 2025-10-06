حرارة تصل إلى 35 درجة مئوية وضباب في مناطق بالإمارات

ستكون السماء صافية إلى غائمة جزئيًا اليوم الاثنين 6 أكتوبر، وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية. وتشهد درجات الحرارة في الإمارات العربية المتحدة انخفاضًا ملحوظًا مع دخول البلاد مرحلة الانتقال إلى فصل الشتاء. ومن المتوقع أن تتجه السحب شرقًا بعد الظهر.