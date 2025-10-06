الإمارات

حرارة تصل إلى 35 درجة مئوية وضباب في مناطق بالإمارات

سجلت أعلى درجة حرارة بالدولة أمس42.1 درجة مئوية في سويحان بالعين، فيما سجلت الأدنى 17.7 في ركنة.
ستكون السماء صافية إلى غائمة جزئيًا اليوم الاثنين 6 أكتوبر، وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية. وتشهد درجات الحرارة في الإمارات العربية المتحدة انخفاضًا ملحوظًا مع دخول البلاد مرحلة الانتقال إلى فصل الشتاء. ومن المتوقع أن تتجه السحب شرقًا بعد الظهر.

صدر تنبيه أحمر لحالة الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية في بعض مناطق البلاد، يستمر حتى الساعة 8:30 صباحًا اليوم. كما صدر تنبيه أصفر لحالة الرياح والبحر الهائج، يستمر حتى الساعة 10 صباحًا.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 35 و37 درجة مئوية في دبي وأبو ظبي على التوالي.

وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة، الأحد، 42.1 درجة مئوية في سويحان بالعين عند الساعة الثانية ظهراً، فيما سجلت الأدنى 17.7 درجة مئوية في ركنة العين عند الساعة السادسة والنصف صباحاً.

ستكون الأجواء رطبة ليلاً وصباح الثلاثاء في بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب. وتتراوح نسبة الرطوبة بين 20% و90%.

الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 25 كيلومترًا في الساعة وتصل إلى 30 كيلومترًا في الساعة.

