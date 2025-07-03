حرارة الصيف والأخبار الكاذبة تضاعفان الضغوط النفسية

مع تزايد رحلات السفر في الصيف وامتلاء وسائل التواصل الاجتماعي بصور العطلات المثالية، حذرت أخصائية في علم النفس العصبي في الإمارات العربية المتحدة من أن موسم الشمس والهروب قد يؤدي بهدوء إلى تأجيج التوتر والقلق واضطراب النوم - خاصة في منطقة تعاني من مخاوف أمنية متزايدة.
يقول الدكتور ألكسندر ماشادو، أخصائي علم النفس العصبي السريري في هاكيني: "نميل إلى اعتبار الصيف وقتًا مثاليًا للراحة والسعادة، إلا أن التأثير النفسي للتعرض الرقمي المستمر والسفر غير المتوقع قد يكون عميقًا". من تصفح الإنترنت المتواصل إلى الروتينات غير المنتظمة والأطفال المفرطين في التحفيز، فإن الأمور التي نربطها بالاسترخاء قد تؤثر على قدرتنا على استعادة نشاطنا الذهني.
سواءٌ كان الأمر يتعلق بمتابعة الأخبار أو نشر أهم أحداث السفر، فإن الإفراط في استخدام الشاشات خلال العطلات الصيفية قد يُسبب ضررًا أكبر مما نعتقد. أوضح الدكتور ماتشادو: "يمكن أن يُفرط التعرض للمحفزات الرقمية في تنشيط نظام المكافأة في الدماغ - وخاصةً مسارات الدوبامين - مما يؤدي إلى سلوكيات إدمانية". وأضاف: "في الوقت نفسه، يمكن أن تُثير الصور المُصممة والمُصممة بشكل مثالي للحياة على وسائل التواصل الاجتماعي مشاعر عدم الكفاءة والحسد، وتُضعف تقدير الذات، وتُثير ما نُسميه "الإصابة النرجسية".
يمكن أن يُؤثر التأثير النفسي العصبي لهذه العادات سلبًا على الانتباه والتحكم في الانفعالات والنوم، وخاصةً لدى الشباب. ويُضيف محتوى الأخبار طبقةً أخرى من الضرر. قال: "يمكن للأخبار المؤلمة أن تُثير مخاوف لاشعورية وقلقًا وجوديًا، وتُفرط في تنشيط اللوزة الدماغية، وتُعطّل قدرة الدماغ على تنظيم العواطف. وهذا يؤدي إلى زيادة القلق، حتى عندما يكون الناس في إجازة".
مع أن السفر قد يكون علاجًا عاطفيًا ومُثريًا معرفيًا، إلا أنه لا يخلو من إجهاد نفسي. وأشار الدكتور ماتشادو إلى أن "السفر يُعزز مرونة الأعصاب ويُعزز التطهير العاطفي".
لكن يمكن أن يُحفّز أيضًا نظام استجابة الجسم للتوتر، مُفعّلًا محور الوطاء-الغدة النخامية-الكظرية، ومُسببًا ارتفاعًا حادًا في مستويات الكورتيزول، خاصةً لدى من يُعانون من مشاكل صحية نفسية سابقة. كما أن فارق التوقيت، والبيئات غير المألوفة، والتأخيرات غير المتوقعة، قد تُسبب اضطرابًا أكبر في الوظائف التنفيذية للدماغ وإيقاع الساعة البيولوجية، مما يُصعّب الحصول على الراحة.
هناك عبء نفسي آخر خفي ولكنه قوي يبرز، ألا وهو القلق الكامن المرتبط بالسلامة. يقول الدكتور ماتشادو: "يمكن أن تثير المخاوف الأمنية مخاوف لا واعية، تتجلى في قلق مزمن أو انفصال عاطفي. إحدى طرق معالجة هذا هي كتابة المذكرات أو العلاج النفسي، مما يساعد على إدراك المخاوف اللاواعية". كما يوصي بتقنيات عملية مثل التنفس العميق والاسترخاء العضلي التدريجي لتنظيم الجهاز العصبي واستعادة التوازن العاطفي.
لا يقتصر الضغط النفسي على البالغين. فالأطفال - الذين غالبًا ما يتحررون من روتينهم خلال الصيف - معرضون أيضًا لخطر الاضطراب العاطفي. يقول الدكتور ماتشادو: "يمكن أن يؤثر غياب الروتين على قشرة الفص الجبهي لدى الطفل، مما يُصعّب عليه التحكم في مشاعره". ويضيف: "قد تظهر السلوكيات الرجعيّة، وزيادة التهيج، وحتى قلق الانفصال عندما يشعر الأطفال بعدم الاستقرار العاطفي". ويقترح على الآباء وضع جداول يومية مرنة ولكن ثابتة، والحد من وقت استخدام الشاشات، وتشجيع اللعب في الهواء الطلق والتفاعل الاجتماعي للحفاظ على توازن الأطفال النفسي.
قم بالحد من متابعة الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في المساء.
إنشاء بيئة نوم باردة ومظلمة وهادئة لدعم إنتاج الميلاتونين.
استخدم السفر كوقت للتأمل الذاتي، وليس فقط للتشتيت.
حافظ على التواصل العاطفي من خلال التحدث بصراحة عن المخاوف أو التوتر - خاصة مع الأطفال.
استبدل التمرير بممارسات التأريض مثل اليقظة أو الموسيقى الهادئة قبل النوم.
«ينبغي أن يكون الصيف مُنعشًا»، استنتج أخصائي علم النفس العصبي. «لكن هذا يتطلب جهدًا نفسيًا واعيًا، وليس مجرد تغيير في الأجواء».