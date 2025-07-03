حرارة الصيف والأخبار الكاذبة تضاعفان الضغوط النفسية

مع أن السفر قد يكون علاجًا عاطفيًا ومُثريًا معرفيًا، إلا أنه لا يخلو من إجهاد نفسي. وأشار الدكتور ماتشادو إلى أن "السفر يُعزز مرونة الأعصاب ويُعزز التطهير العاطفي".

لكن يمكن أن يُحفّز أيضًا نظام استجابة الجسم للتوتر، مُفعّلًا محور الوطاء-الغدة النخامية-الكظرية، ومُسببًا ارتفاعًا حادًا في مستويات الكورتيزول، خاصةً لدى من يُعانون من مشاكل صحية نفسية سابقة. كما أن فارق التوقيت، والبيئات غير المألوفة، والتأخيرات غير المتوقعة، قد تُسبب اضطرابًا أكبر في الوظائف التنفيذية للدماغ وإيقاع الساعة البيولوجية، مما يُصعّب الحصول على الراحة.