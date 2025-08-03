حرارة الإمارات تتجاوز حاجز الـ51: نصائح طبية عاجلة لتجنب الإغماء وضربة الشمس

مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 51.8 درجة مئوية في منطقة سويحان بمدينة العين يوم الجمعة، 1 أغسطس، وهو أعلى معدل مسجل لهذا العام حتى الآن، يحث الخبراء الصحيون في الإمارات السكان على اتخاذ احتياطات إضافية، خاصة خلال فترة "المرزم"، التي تعتبر المرحلة الأشد حرارة في الصيف بالمنطقة.
يأتي هذا الارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة "وغرات القيظ" أو "الحر المحرق"، وهي مرحلة تمتد من 29 يوليو إلى 10 أغسطس. وتتميز هذه الفترة برياح صحراوية جافة وشديدة تُعرف باسم "السموم"، مما يزيد من مخاطر الجفاف وضربات الشمس والمضاعفات الصحية الأخرى.
وقال الدكتور محمد فتيان، خبير صحة المناخ في مركز المناخ والصحة التابع لبرجيل القابضة: "شهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في زيارات غرف الطوارئ المرتبطة بالحرارة في الأيام الأخيرة".
وأضاف الدكتور فتيان: "الجفاف، وحروق الشمس، والإرهاق الحراري، وتفاقم الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب أو الكلى، أصبحت أكثر شيوعًا."
كما أشار الأطباء المتخصصون إلى أن الأفراد الأصحاء معرضون للخطر أيضًا في هذا المستوى من الحرارة. وأوضحوا أن "درجات الحرارة التي تتجاوز 50 درجة مئوية يمكن أن تسبب إرهاقًا شديدًا وجفافًا سريعًا. الأطفال وكبار السن والعاملون في الهواء الطلق يواجهون خطرًا أكبر بسبب ضعف قدرتهم على تنظيم درجة حرارة الجسم."
حث الدكتور بايجو فيصل، استشاري الطب الباطني في مستشفى لايف كير بالمصفح، السكان على عدم تعريض أنفسهم للشمس بشكل مباشر. وقال: "حتى التعرض القصير يمكن أن يؤدي إلى نوبات إغماء، وضربة شمس، ومضاعفات مثل اختلال توازن الكهرليتات (Electrolyte Imbalance)، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية كامنة مثل الربو أو السكري. كما نشهد زيادة في حالات الالتهابات الفطرية والفشل الكلوي الحاد."
وحذر من أن الترطيب غير السليم أو الإفراط في شرب الماء العادي دون الكهرليتات (Electrolyte) يمكن أن يزيد من تفاقم الأعراض لدى كبار السن، مما قد يؤدي أحيانًا إلى انخفاض مستويات الصوديوم والارتباك.
ينصح الأطباء السكان بشرب ما لا يقل عن 3 إلى 4 لترات من السوائل يوميًا، بما في ذلك ماء جوز الهند، ومحاليل الإماهة الفموية، وتناول الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والبرتقال. كما يوصون بارتداء ملابس فضفاضة وفاتحة اللون، وتجنب التعرض للشمس بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً، واستخدام واقي الشمس.
على الرغم من الحرارة، تواصل دبي إيجاد طرق مبتكرة لتعزيز اللياقة البدنية. تم إطلاق فعالية "دبي مالاثون" هذا الأسبوع في مختلف مراكز التسوق، وتدعو السكان للمشي أو الركض في الأماكن المغلقة مجانًا من الساعة 7 صباحًا إلى 10 صباحًا، مما يوفر بديلاً رائعًا للتمارين في الهواء الطلق.
لوحظ وجود العديد من عشاق اللياقة البدنية وهم يمارسون الركض في مراكز التسوق بدبي. ويقول الأطباء إن مبادرات مثل "المالاثون" يمكن أن تكون فعالة في الحفاظ على الصحة البدنية خلال فترات الحر الشديد دون تعريض الأفراد لمخاطر ضربة الشمس.
مع استمرار فترة المرزم حتى 10 أغسطس، يؤكد الخبراء على أن الوعي، والترطيب الجيد، والتعرض المحدود للحرارة المباشرة هي مفاتيح البقاء في أمان.