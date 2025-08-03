حرارة الإمارات تتجاوز حاجز الـ51: نصائح طبية عاجلة لتجنب الإغماء وضربة الشمس

مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 51.8 درجة مئوية في منطقة سويحان بمدينة العين يوم الجمعة، 1 أغسطس، وهو أعلى معدل مسجل لهذا العام حتى الآن، يحث الخبراء الصحيون في الإمارات السكان على اتخاذ احتياطات إضافية، خاصة خلال فترة "المرزم"، التي تعتبر المرحلة الأشد حرارة في الصيف بالمنطقة.

يأتي هذا الارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة "وغرات القيظ" أو "الحر المحرق"، وهي مرحلة تمتد من 29 يوليو إلى 10 أغسطس. وتتميز هذه الفترة برياح صحراوية جافة وشديدة تُعرف باسم "السموم"، مما يزيد من مخاطر الجفاف وضربات الشمس والمضاعفات الصحية الأخرى.

وقال الدكتور محمد فتيان، خبير صحة المناخ في مركز المناخ والصحة التابع لبرجيل القابضة: "شهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في زيارات غرف الطوارئ المرتبطة بالحرارة في الأيام الأخيرة".

وأضاف الدكتور فتيان: "الجفاف، وحروق الشمس، والإرهاق الحراري، وتفاقم الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب أو الكلى، أصبحت أكثر شيوعًا."

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