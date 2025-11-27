حذف وسائل التواصل الاجتماعي "قوة خارقة" لزيادة الإنتاجية

كل يوم، يحذف ستيفان مولر وسائل التواصل الاجتماعي من هاتفه لمدة أربع ساعات. رجل الأعمال ومدير شؤون دول مجلس التعاون الخليجي لشركة Whoop للملابس القابلة للارتداء، يخصص فترتين مدة كل منهما 90 دقيقة يركز فيهما حقًا على المهمة التي بين يديه.
قال: "قد يبدو الأمر غريباً بعض الشيء، لكنني أحذف وسائل التواصل الاجتماعي لمدة أربع ساعات فقط لأنه لولا ذلك سألتقط هاتفي وأتفقده بلا وعي". وأضاف: "أضع حاسوبي المحمول أمامي، وأغلق جميع البرامج، وأركز فقط على العرض التقديمي أو أي عمل آخر يجب أن أنجزه. هذا يمنحك القدرة على أن تكون حاضراً تماماً. الآن، يتم جذب انتباهنا في اتجاهات كثيرة، وهناك الكثير من الضوضاء، لذا فإن القدرة على الحضور الذهني تعتبر قوة خارقة حقيقية".
كان ستيفان يتحدث أمام الشباب الناجحين في قمة "خليج تايمز بلس 150" الافتتاحية التي انطلقت في مهبط طائرات الهليكوبتر بجوار فروزن تشيري بالقرب من دبي فستيفال سيتي يوم الخميس، في حلقة نقاش حول كيفية عثور رواد الأعمال على التوازن. جمع الحدث بين المبتكرين الشباب وصناع التغيير وكسر الحدود ليوم من المناقشات وفرص التواصل وحفلة ما بعد الحدث التي كان نجمها مهرجان موسيقى رولينج ستون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
قالت المتحدثة الأخرى في الحلقة، رائدة الأعمال تاتوم غريغ، إن وسائل التواصل الاجتماعي هي سارق صامت للوقت. وقالت إنها الآن أزالت دعامات مثل وسائل التواصل الاجتماعي من حياتها. "أنا الآن أقرأ أيضًا وأقوم بالتمارين الرياضية والتنفس والتأمل"، قالت. "القراءة هي طريقة جيدة حقًا للتحسن، والتعرف على الذات، والتراجع بهدف المضي قدمًا بكفاءة في مهمتك التالية."
وأضافت أن التبديل بين المهام كان صعبًا أيضًا. "قد تعتقد أنك قادر على الانتقال من مهمة إلى أخرى بسلاسة، ولكن في الواقع يستغرق الأمر 15 دقيقة في المتوسط لتتمكن من الانتقال من إحداهما إلى الأخرى"، قالت. "لذلك، يهدر الناس الكثير من الوقت في التبديل بين المهام. يمكنك استغلال هذا الوقت لتكون أكثر إنتاجية، وتتراجع وتجهز نفسك للمهمة التالية."
كما شجعت تاتوم أصحاب الشركات الناشئة الشباب وأولئك الذين يتطلعون إلى بدء أعمالهم التجارية الخاصة على أن يكونوا مرتاحين بكونهم وحدهم. "نصيحة واحدة أود أن أقدمها لأي شخص يبدأ شركته الخاصة، خاصة إذا كنت تقوم بذلك بمفردك، هي أن تتعلم كيف تكون بمفردك لمدة خمسة أشهر على الأقل مسبقًا"، قالت. "ستقضي الكثير من وقتك بمفردك أثناء البدء. ومن المهم أيضًا أن تجد أشخاصًا آخرين حولك لتحيط نفسك بهم ممن مروا بنفس التجربة."