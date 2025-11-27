حذف وسائل التواصل الاجتماعي "قوة خارقة" لزيادة الإنتاجية

قال: "قد يبدو الأمر غريباً بعض الشيء، لكنني أحذف وسائل التواصل الاجتماعي لمدة أربع ساعات فقط لأنه لولا ذلك سألتقط هاتفي وأتفقده بلا وعي". وأضاف: "أضع حاسوبي المحمول أمامي، وأغلق جميع البرامج، وأركز فقط على العرض التقديمي أو أي عمل آخر يجب أن أنجزه. هذا يمنحك القدرة على أن تكون حاضراً تماماً. الآن، يتم جذب انتباهنا في اتجاهات كثيرة، وهناك الكثير من الضوضاء، لذا فإن القدرة على الحضور الذهني تعتبر قوة خارقة حقيقية".