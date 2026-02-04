حديقة سفاري دبي تحتفل بميلاد زرافة جنوبية نادرة

رحبت حديقة سفاري دبي بعضو جديد، ليس صغيراً جداً. ولدت زرافة جنوبية صغيرة تدعى "زوري" قبل بضعة أشهر، مما يمثل إنجازاً هاماً في التزام الحديقة بالحفاظ على الحياة البرية.

تصنف الزرافات الجنوبية حاليًا على أنها معرضة للخطر من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، مع ما يقدر بنحو 45,000 إلى 50,000 متبقية في البرية.

الزرافة الصغيرة بصحة جيدة وتنمو تحت رعاية خبراء حديقة سفاري دبي من علماء الحيوان. يؤكد وصولها نجاح برنامج تكاثر الأنواع المهددة بالانقراض في الحديقة، والذي يهدف إلى تعزيز أعداد الأنواع المعرضة للخطر والمهددة بالانقراض من خلال الجهود التعاونية مع حدائق الحياة البرية المحلية والدولية.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب .

إنجازات الزرافة الصغيرة

حققت الزرافة حديثة الولادة بالفعل العديد من الإنجازات الرئيسية، بما في ذلك الوقوف والمشي والرضاعة بعد وقت قصير من الولادة. تُظهر الزرافة الصغيرة طبيعة مرحة بالفعل، وتستمتع بالركض واللعب في نظام الرذاذ الخاص بالحديقة لتبريد نفسها. ولدت بوزن 44 كجم، وقد بدأت الزرافة الصغيرة مؤخرًا في تناول التبن والخس والأعلاف بالإضافة إلى الرضاعة، وتستمر في النمو والازدهار.

يقدم فريق علماء الحيوان الخبراء في الحديقة، المكرس لرعاية الحيوان والحفاظ عليه، رعاية مستمرة ومراقبة صحية، مما يضمن استمرار نمو الزرافة الصغيرة قوية وصحية.