حديقة رئيسية في رأس الخيمة نهاية العام لتوفير المزيد من المساحات الخضراء

قدّم علي مصطفى، مدير العمليات في شركة تيرا العالمية للإنشاءات، مزيدًا من التفاصيل قائلاً: "نطوّر أكثر من 20,000 متر مربع من المساحات الخضراء، مع أماكن للجلوس ومناظر طبيعية متنوعة منتشرة في جميع أنحاء الموقع. وسيضمّ المشروع أيضًا سبعة مبانٍ خدمية، ومناطق لعربات الطعام، ومنحدرات وطرق وصول، وعشرة مرافق مصممة خصيصًا لأصحاب الهمم". وأضاف: "سيتم ريّ أشجار الحديقة ومساحاتها الخضراء باستخدام المياه المعالجة من محطة معالجة الرفاع القريبة. وسيوفر النظام حوالي 150 مترًا مكعبًا من المياه كل 24 ساعة، مما يضمن استدامة المساحات الخضراء".