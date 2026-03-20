حديقة دبي المعجزة تقدم أسعاراً مخفضة لعطلة العيد
سيتمكن سكان الإمارات الآن من دخول حديقة دبي المعجزة مقابل 52.50 درهمًا خلال عطلة العيد، بعد أن ألغت السلطات عرض الدخول المجاني بسبب الحشود الهائلة.
من 21 مارس إلى 31 مارس، يمكن للمقيمين الاستفادة من السعر المخفض (50 درهمًا + ضريبة القيمة المضافة) بتقديم بطاقة الهوية الإماراتية، ليحل محل مبادرة الدخول المجاني السابقة التي جذبت أعدادًا هائلة من الزوار.
سيستمر الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا وما دون في الاستمتاع بالدخول المجاني إلى حديقة المعجزة حتى نهاية الموسم.
أغلقت حديقة دبي المعجزة أبوابها مؤقتًا يوم الجمعة حيث جلب عيد الفطر العائلات والمقيمين إلى جنة الزهور في المدينة.
قال المسؤولون إن القرار اتخذ “لضمان سلامة وراحة زوارنا” واعتذروا عن الإزعاج، وحثوا الجمهور على تفهم الوضع.
يأتي العرض المعدل بعد مبادرة أطلقت من 15 إلى 31 مارس، والتي سمحت لسكان الإمارات بالدخول المجاني دون حجوزات مسبقة أو قيود على أعداد الزوار. وشهدت الوجهة، المفتوحة يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، زيادة غير مسبوقة في الحشود بسرعة.
قال المسؤولون إن حجم الزوار أصبح من الصعب إدارته، مما دفع إلى الإغلاق المؤقت وإدخال هيكل تسعير مخفض ومتحكم فيه.
يظل السعر العادي للمقيمين 73.50 درهمًا (70 درهمًا + ضريبة القيمة المضافة).