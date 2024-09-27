حديقة دبي المعجزة تعود غداً بعروض خاصة للمقيمين

افتتحت حديقة دبي المعجزة، التي تقع في دبي لاند، أبوابها لأول مرة في عيد الحب، 14 فبراير 2013. وفي الموسم الثالث عشر، ستكون الوجهة العائلية مفتوحة يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءً من الإثنين إلى الجمعة؛ ومن الساعة 9 صباحاً وحتى 11 مساءً في عطلات نهاية الأسبوع (السبت والأحد) والعطلات الرسمية.