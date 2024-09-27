حديقة دبي المعجزة تعود غداً بعروض خاصة للمقيمين
تتفتح الأزهار في حديقة دبي المعجزة مرة أخرى، وسيعيد المنتزه الترفيهي المفضل لدى العائلات فتح أبوابه للموسم 13 يوم السبت 28 سبتمبر.
وأكدت إدارة الحديقة لصحيفة خليج تايمز يوم الجمعة أن رسوم الدخول أصبحت الآن أرخص بالنسبة للمقيمين في الإمارات ، ويمكنهم إبراز بطاقة الهوية الإماراتية للدخول إلى الحديقة مقابل 60 درهماً إماراتياً لكل من البالغين والأطفال - وذلك يمثل انخفاض بقيمة 5 دراهم عن سعر العام الماضي البالغ 65 درهماً - كما يمكن للأطفال دون سن الثالثة الدخول مجاناً.
أما بالنسبة للسياح والأفراد غير المقيمين في الإمارات فقد ارتفعت أسعار التذاكر بمقدار 5 دراهم، حيث أصبحت الآن 100 درهم للكبار و 85 درهماً للأطفال. كما أصبح الدخول مجانياً لمن هم دون سن الثالثة، حتى لو لم يكونوا من المقيمين في الإمارات.
وسيبدأ الحجز عبر الإنترنت اعتباراً من 28 سبتمبر.
وتُعرف حديقة دبي المعجزة بأنها أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم، حيث تعرض كل عام أكثر من 150 مليون زهرة طبيعية من حوالي 120 نوعاً. تتميز الحديقة بموضوعات مختلفة، مستوحاة من الأحداث الشعبية والشخصيات الشهيرة مثل السنافر.
ومن بين العناصر المميزة في الحديقة نموذج طائرة الإمارات إيرباص A380 الذي حقق رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس، وعليه أكثر من 500 ألف زهرة نضرة ونباتات حية. كما تضم الحديقة "نفق المظلة" و"حديقة البحيرة" "اللتين تحتفيان بالإبداع وجمال الطبيعة".
افتتحت حديقة دبي المعجزة، التي تقع في دبي لاند، أبوابها لأول مرة في عيد الحب، 14 فبراير 2013. وفي الموسم الثالث عشر، ستكون الوجهة العائلية مفتوحة يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءً من الإثنين إلى الجمعة؛ ومن الساعة 9 صباحاً وحتى 11 مساءً في عطلات نهاية الأسبوع (السبت والأحد) والعطلات الرسمية.