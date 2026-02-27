حديقة دبي المعجزة تعلن دخولاً مجانياً للأطفال دون 12 عاماً

أعلنت حديقة دبي المعجزة يوم الجمعة أنها ستقدم دخولاً مجانياً للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فما دون.
سيبدأ هذا العرض الموسمي الجديد في الأول من مارس، وسيستمر حتى نهاية الموسم الحالي للحديقة في 31 مايو 2026.
يشمل هذا العرض طلاب المدارس، وأطفال المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والزوار من خارج البلاد.
وأوضحت الحديقة أن هذه المبادرة تعكس التزامها بتوفير تجارب ترفيهية متاحة وموجهة للعائلات، مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية في المنطقة.
تقع حديقة دبي المعجزة في منطقة "البرشاء جنوب 3"، وتفتح أبوابها من الساعة 9 صباحاً حتى 11 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 9 صباحاً حتى 12 منتصف الليل في عطلات نهاية الأسبوع. وفي كل موسم، تحتضن الحديقة أكثر من 150 مليون زهرة موزعة على 50 تشكيلاً زهورياً.
أسعار التذاكر
يمكن للمقيمين في دولة الإمارات الحصول على تذكرة الدخول العام بسعر مخفض قدره 73.5 درهماً للبالغين، بينما يدفع الأطفال 52.5 درهماً. أما بالنسبة للسياح، فالأسعار هي 105 دراهم للبالغين و85 درهماً للأطفال. وكما ذكرت صحيفة "خليج تايمز" في وقت سابق، فقد ارتفع سعر التذكرة المخفضة للمقيمين من 60 درهماً إلى 73.5 درهماً.
يمكن شراء التذاكر إما من مدخل الحديقة أو عبر الإنترنت. وللاستفادة من الخصم، يجب على المقيمين إبراز بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول.