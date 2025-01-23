حديقة جديدة مجانية في العوير تعزز جاذبية دبي الجمالية

وتم زراعة الأشجار البيئية المحلية، بما في ذلك أشجار الغاف والشريش والبلوميريا (الياسمين الهندي) والفايكنج والألبيزيا، لتعزيز الجاذبية الجمالية للحديقة. كما تم تجهيز الحديقة بالعديد من المرافق، مثل مناطق لعب الأطفال ومضامير الجري والتمارين الرياضية ومعدات اللياقة البدنية، مما يوفر ملاذًا ترحيبيًا للعائلات في المجتمعات السكنية القريبة.