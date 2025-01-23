حديقة جديدة مجانية في العوير تعزز جاذبية دبي الجمالية
افتتحت بلدية دبي، الخميس، رسمياً أمام الجمهور حديقة عائلية جديدة غير مسورة في منطقة العوير الثانية، وتبلغ مساحتها 10500 متر مربع، وتتمتع بتناغم كبير بين المساحات الخضراء المفتوحة والمرافق الترفيهية والخدمية.
وبما أن الحديقة غير مسيّجة، فإن الدخول إليها مجاني لجميع الزوار.
وقالت الهيئة إن تصميم الحديقة مستوحى من سحر الريف والبيئة الطبيعية لمنطقة العوير الثانية، بما يعكس الجوهر الجغرافي والبيئي للإمارة.
وتم زراعة الأشجار البيئية المحلية، بما في ذلك أشجار الغاف والشريش والبلوميريا (الياسمين الهندي) والفايكنج والألبيزيا، لتعزيز الجاذبية الجمالية للحديقة. كما تم تجهيز الحديقة بالعديد من المرافق، مثل مناطق لعب الأطفال ومضامير الجري والتمارين الرياضية ومعدات اللياقة البدنية، مما يوفر ملاذًا ترحيبيًا للعائلات في المجتمعات السكنية القريبة.
وقال بدر أنوهي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: "إن تطوير الحدائق العامة والمرافق الترفيهية والمساحات العائلية يشكل حجر الزاوية في المشاريع الجارية في بلدية دبي، حيث نهدف إلى توفير البنية التحتية والخدمات والمرافق الترفيهية ذات المستوى العالمي التي ترفع من جودة الحياة والرفاهية لسكان دبي".
وأضاف : "نسعى إلى جعل دبي مدينة أكثر جاذبية واستدامة من خلال تعزيز مناظرها الجمالية والثقافية، ورعاية المجتمعات النابضة بالحياة، وتشجيع أسلوب الحياة النشط".