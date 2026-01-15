حديقة "الهاشمي".. كرم إماراتي يزهر في كل بيت بالحي

حوّل مواطن إماراتي مزرعة منزله إلى ما يشبه "مخزناً مجتمعياً"، يوفر الخضروات الطازجة، والورقيات، والاحتياجات الأخرى لجيرانه ولكل محتاج. وبفضل كرم محمد الهاشمي، أصبح الناس، بمن فيهم المساعدون المنزليون للجيران، يزورون حديقته لقطف المنتجات الطازجة. ويقول الهاشمي إن هدفه هو أن يمتلك حديقة تخدم الحي بأكمله.

بدأت رحلة محمد الهاشمي مع الزراعة منذ أكثر من عقدين من الزمان، وهي متجذرة بعمق في تراث عائلته وشغفه الشخصي بالخضرة. ومنذ انتقاله إلى منزله الحالي في عام 2000، عمل الهاشمي على زراعة حديقة مزدهرة تطورت لتصبح مورداً حيوياً للمجتمع، حيث تقدم المنتجات الطازجة لمنزله وللجيران وللمارة على حد سواء.

إرث زراعي

يعود حب الهاشمي للزراعة إلى والده، الذي كان مولعاً بها وتوفي عندما كان محمد في الثامنة من عمره فقط. وعلى الرغم من أنه لم يفهم في البداية سر انجذابه للخضروات والنباتات، إلا أن تجاربه الخاصة ساعدته في إدراك وجود صلة عميقة ليس فقط مع النباتات، بل مع التربة والمياه التي تغذيها.

واستذكر قائلاً: "عندما انتقلت إلى المنزل في عام 2000، كانت لدي مساحة فارغة داخل البيت. زرعت العشب، ثم الجرجير، والروكا، واللفت، والشمندر، والخس. كانت رؤيتها وهي تنمو شيئاً غريباً ورائعاً.. لقد استمتعت بذلك كثيراً".

وسعياً منه لتحسين حصاده، اتخذ الهاشمي خطوة محورية في صيف عام 2000 ببناء بيت بلاستيكي (محمية) بنفسه، مستعيناً بإرشادات مزارع محلي. تم بناء الهيكل باستخدام إطارات حديدية وبلاستيك ومروحة.

وأوضح: "هذا البيت البلاستيكي خلق بيئة محمية حيث يمكننا التحكم في درجة الحرارة والرطوبة. حافظنا على درجة الحرارة بين 20 إلى 23 درجة مئوية، مما ساعد الخضروات على النمو بشكل أفضل وأسرع". كما استورد تربة حمراء، وأنشأ خزاناً للمياه تحت الأرض لتبريد مياه الري، ونظام مروحة لتنظيم تدفق الهواء، مما ضمن ظروف نمو مثالية على مدار العام.