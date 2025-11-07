"حديقة الحيوانات بالعين" تستقبل الشتاء بفعاليات وتجارب تفاعلية فريدة

تعتبر حديقة الحيوانات بالعين واحدة من أبرز الوجهات البيئية والترفيهية والتعليمية في إمارة أبوظبي، وتقع على مساحة واسعة تتجاوز أربعة كيلومترات مربعة. تأسست في عام 1968 بتوجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، لتكون موطناً لأكثر من 4000 حيوان يمثلون حوالي 200 نوع من الحياة البرية التي تعيش في بيئات تحاكي مواطنها الأصلية. تقدم الحديقة لزوارها تجارب فريدة من نوعها، وتساهم بشكل فعال في جهود الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، لتصبح مكانًا مثاليًا للعائلات والأفراد من جميع الأعمار لاستكشاف الطبيعة والتفاعل مع الحياة البرية بشكل مباشر.