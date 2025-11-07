"حديقة الحيوانات بالعين" تستقبل الشتاء بفعاليات وتجارب تفاعلية فريدة

تعتبر حديقة الحيوانات بالعين واحدة من أبرز الوجهات البيئية والترفيهية والتعليمية في إمارة أبوظبي، وتقع على مساحة واسعة تتجاوز أربعة كيلومترات مربعة. تأسست في عام 1968 بتوجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، لتكون موطناً لأكثر من 4000 حيوان يمثلون حوالي 200 نوع من الحياة البرية التي تعيش في بيئات تحاكي مواطنها الأصلية. تقدم الحديقة لزوارها تجارب فريدة من نوعها، وتساهم بشكل فعال في جهود الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، لتصبح مكانًا مثاليًا للعائلات والأفراد من جميع الأعمار لاستكشاف الطبيعة والتفاعل مع الحياة البرية بشكل مباشر.
وفي لقاء حصري مع "خليج تايمز" كشف أحمد كرامه العامري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات بالإنابة في حديقة الحيوانات بالعين، عن أبرز ملامح استعدادات الحديقة لموسم الشتاء، الذي يتسم بمجموعة واسعة من الفعاليات التعليمية والترفيهية، حيث تستعد الحديقة هذا الموسم لتقديم تجارب تجمع بين المتعة والمعرفة، مع تعزيز مفهوم المحافظة على البيئة.
عودة المخيم الشتوي التفاعلي
وقال العامري: "من أبرز الفعاليات التي يُمكن للزوار الاستمتاع بها خلال الموسم الجديد "تجربة السير مع الليمور" و"إطعام الزراف"، إلى جانب افتتاح سلسلة من المطاعم الجديدة التي تقدم خيارات متنوعة لتناسب جميع الأذواق، كما يعود المخيم الشتوي الذي يوفر للأطفال أنشطة يدوية ورياضية تفاعلية تسمح لهم بالتعرف على الحياة البرية والطبيعة من خلال التعلم العملي الممتع.
وفي إطار تطوير تجربة الزوار، تم إطلاق "سوق السفاري" الذي يضم عروضاً جوالة وفعاليات تعليمية عن الحيوانات، بهدف خلق بيئة تفاعلية أكثر ثراء، وتمتد ساعات العمل حتى السابعة مساءً بما يتيح فرصة أطول لاستكشاف الحديقة، كما أضيفت ثمانية منافذ جديدة للأطعمة والمشروبات، مع تحسين منافذ البيع بالتجزئة.
معرض فرس النهر والتمساح
وأضاف العامري: "يبرز هذا الموسم معرض "فرس النهر والتمساح" الذي يُجسد تجربة مشاهدة فريدة حيث يمكن للزوار رؤية فرس النهر تحت الماء والتماسيح بين الشلالات في مشهد طبيعي استثنائي.
وسيختتم الزوار يومهم بعرض "التراث" الذي يُعرض يوميًا بتقنية الإسقاط الضوئي على "مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء" عند الساعة 6:30 مساءً، في تجربة بصرية تجمع بين الثقافة والطبيعة والسرد القصصي.
معارض جديدة
ويشير العامري إلى أن موسم الشتاء هذا العام يركز على تقديم تجارب أكثر تفاعلية وتعليمية، مع توفير فعاليات عائلية نهاية كل أسبوع، وعروض تعليمية مباشرة وورش عمل تفاعلية للأطفال والعائلات للتعرف على الحياة البرية ومفاهيم الاستدامة بشكل مبسط، ويقول: "شهدت الحديقة تطويراً في مرافقها ومساحاتها الطبيعية لتوفير بيئة أكثر راحة وجاذبية، مع إضافة معارض جديدة مثل "نمور آمور السيبيرية" و"مركز قط الرمال لصون الطبيعة" بالإضافة إلى محمية الغوريلا التي تحتضن أربعة من غوريلا السهول الغربية".
كما تابعت الحديقة تطوير بنيتها التحتية عبر إضافة مظلات موسعة على ممرات الزوار، وتحسين اللوحات التعريفية لتقديم محتوى تعليمي موسع، مع تطوير خدمة الحافلات الداخلية المكيّفة التي تعمل بنظام "التنقل السريع" لتسهيل حركة العائلات داخل الحديقة، كما أوضح العامري أن الحديقة تعمل ضمن استراتيجية طويلة المدى لتوسعة وتطوير موائل الحيوانات بتصاميم طبيعية تشجع سلوكها الطبيعي ضمن بيئة محاكية لبيئتها الأصلية.
جولات سفاري
ويشمل برنامج الشتاء أنشطة ترفيهية وتعليمية متنوعة مثل "حكايات مربي الحيوانات"، والمخيم الشتوي، وعروض قصصية عن جهود حماية الحيوانات، إلى جانب مناطق تفاعلية للأطفال، كما تتاح جولات السفاري المصحوبة بمرشدين وتجارب وراء الكواليس التي تهدف لتعريف الزوار بجهود الحديقة في رعاية الأنواع المهددة بالانقراض، مع فعاليات وبرامج ثقافية تعزز الأجواء الاحتفالية.
السياحة المستدامة
وفيما يخص الاستدامة، أكد العامري التزام الحديقة التام بمبادرة الدولة للسياحة المستدامة، عبر عدة مشاريع تهدف إلى حماية البيئة وتشجيع السلوك المسؤول، بما في ذلك مشروع استدامة يمتد لعشر سنوات لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه عبر اعتماد أنظمة تبريد صديقة للبيئة، مما يُتوقع أن يرفع كفاءة الطاقة والمياه بأكثر من 30% ويقلل البصمة الكربونية بنحو ألف كيلوطن، مع تحقيق وفورات اقتصادية طويلة الأجل.
ولتعزيز تجربة الزوار، أضافت الحديقة منافذ أطعمة ومشروبات جديدة ومتطورة تقدم مجموعة واسعة من الخيارات، بالإضافة إلى افتتاح متجر "سوق السفاري" للتجزئة، وتحديث خدمة النقل الداخلي المكيّفة. وتوفر خيارات غذائية متعددة تشمل الوجبات السريعة والمطاعم الكاملة التي تلبي مختلف الأذواق لضمان راحة جميع الزوار.