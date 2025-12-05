حديقة الإمارات للحيوانات تطلق المخيم الشتوي 2025-2026

ينطلق المخيم في الفترة من 8 ديسمبر 2025 وحتى 2 يناير 2026، على مدار أيام الأسبوع (من الاثنين إلى الجمعة)، مقدماً برنامجاً متكاملاً يهدف إلى تحويل العطلة الشتوية إلى فرصة للاستكشاف المُلهم في بيئة آمنة وتحت إشراف متخصصين.