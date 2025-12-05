حديقة الإمارات للحيوانات تطلق المخيم الشتوي 2025-2026

أعلنت حديقة الإمارات للحيوانات في أبوظبي عن إطلاق نسختها المرتقبة من "المخيم الشتوي 2025 – 2026"، داعيةً الأطفال واليافعين من عمر 4 إلى 14 عاماً للانغماس في موسم شتاء حافل بالتعلم التفاعلي والمغامرات الشيقة.
ينطلق المخيم في الفترة من 8 ديسمبر 2025 وحتى 2 يناير 2026، على مدار أيام الأسبوع (من الاثنين إلى الجمعة)، مقدماً برنامجاً متكاملاً يهدف إلى تحويل العطلة الشتوية إلى فرصة للاستكشاف المُلهم في بيئة آمنة وتحت إشراف متخصصين.
رحلات تعليمية شيقة للقاء عالم الحياة البرية
صُممت الأنشطة لتناسب الفضول المتزايد للأطفال، حيث سيشارك المستكشفون الصغار في رحلات تعليمية متنوعة ومصممة بعناية لإثارة شغفهم بعالم الحيوان، وتشمل مواضيع مثل:
- "الطيور والريش"
- "عجائب عالم البحار"
- "الحياة الجميلة للحيوانات الأليفة"
- "عالم الرئيسيات"
- "الأصدقاء ذوو الحراشف"
- "العمالقة اللطفاء"
وكل يوم في المخيم يعد بتجربة جديدة وغنية، بما في ذلك لقاءات مباشرة مع الحيوانات، وورش عمل تفاعلية، بالإضافة إلى الألعاب والأنشطة المرحة التي تجعل من عملية التعلّم تجربة حية وممتعة.
تفاصيل البرنامج الشامل والخدمات المريحة
يستقبل المخيم المشاركين يومياً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 1:30 ظهراً.
يؤكد المخيم الشتوي التزام حديقة الإمارات للحيوانات بتوفير محتوى تعليمي ترفيهي ثري، سواء كان حلم الطفل هو اكتشاف أسرار البيئة البحرية، أو قضاء وقت مع الحيوانات الأليفة، أو لقاء العمالقة اللطفاء عن قُرب.