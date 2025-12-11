حديقة الإمارات تتبنى الذكاء الاصطناعي لتعزيز رعاية الحيوان

يمتد عمل الحديقة في مجال الحفظ والرعاية بالفعل إلى ما وراء دولة الإمارات من خلال شراكة مع "تحالف الحياة البرية" (Wildlife Alliance) لدعم مركز فونوم تا ماو لإنقاذ الحياة البرية في كمبوديا، والذي يركز على إنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الحيوانات المتضررة من التجارة غير المشروعة وفقدان الموائل. منذ أوائل عام 2024، ساعد مركز الإنقاذ أكثر من 550 حيوانًا، بما في ذلك صغار الفيلة وآكلات النمل الحرشفي (البانجولين). تساهم حديقة الإمارات للحيوانات من خلال مبادرات مثل مجموعة منتجاتها "صُنع في الحديقة"، التي توجه عائداتها لدعم هذا الجهد وترفع الوعي بين الزوار.