"حديث عمره 40 عاماً": محمد بن راشد يتجول في سوق ديرة القديم ويُعيد ذكريات البسطاء

"تحدثت إليه قبل 40 عامًا": تاجر يتذكر لقاءه بحاكم دبي في ديرة

"تحدثت إليه قبل 40 عامًا،" هكذا قال عبد الله أسد، تاجر التوابل والفواكه المجففة في سوق دبي القديم. "سألني عن المنتجات في متجري. ما زلت أتذكر شرح بعض الأعشاب له. ومنذ ذلك الحين، أراه مرة واحدة في السنة، لكنني لم أحظ بفرصة التحدث إليه مرة أخرى."

يوم الثلاثاء، رأى عبد الله مرة أخرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهو يسير في الممرات الضيقة لسوق ديرة القديم. أعادت اللحظة ذكريات قديمة. قال عبد الله: "ما زلت أعتز بتلك المحادثة، وستبقى معي مدى الحياة."

وأضاف: "عندما دخل سموه السوق، قلت فقط ما شاء الله. وكل من حولي قال الشيء نفسه. سار في السوق القديم وكأنه يتذكر الماضي. ونظر حوله أيضًا ليتأكد من أن كل شيء في السوق يعمل بشكل جيد، تمامًا كقائد يهتم حقًا بشعبه ومدينته."

زيارة مفاجئة لسوق ديرة القديم

سوق ديرة أكثر من مجرد سوق، إنه مكان مليء بالتاريخ، وروائح التوابل الغنية، وأصوات من جميع أنحاء العالم. بالنسبة للعديد من التجار والمتسوقين، جاءت الزيارة مفاجأة تامة. وبينما كان الشيخ محمد يمر، بدأت الحشود تتجمع، على أمل إلقاء نظرة على قائدهم المحبوب.

"تجمدت عندما رأيته"

لم يصدق بعض الناس أن سموه كان بالفعل في السوق. قال مختار عبد الله، تاجر الفواكه المجففة والمكسرات: "جاء بائع متجري يركض وأخبرني أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هنا. لم أصدقه، فقد خدعت من قبل."

وأضاف: "لكن عندما اقترب سموه من متجري، تجمدت. اضطررت إلى قرص نفسي لأصدق أن الأمر حقيقي. كان جدي ووالدي يرويان لي قصصًا عن زياراته في الأيام الخوالي. والآن، رأيته بعيني."

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