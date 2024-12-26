حدائق دبي تفتح أبوابها للسكان في أول أيام 2025
مع اعتبار يوم رأس السنة الميلادية عطلة رسمية لسكان دبي، يتطلع الكثيرون إلى قضاء أول أيام عام 2025 في أحد المتنزهات القريبة منهم.
وقد أعلنت بلدية دبي عن مواعيد استقبال الحدائق العامة بتاريخ 1 يناير 2025.
وأوضحت البلدية أن حدائق الممزر والخور ومشرف الوطنية والصفا ستكون مفتوحة من الساعة 8 صباحاً وحتى 11 مساءً، فيما سيكون مسار الدراجات الجبلية ومسار المشي الجبلي في منتزه مشرف الوطني مفتوحين من الساعة 6.30 صباحاً وحتى 5.30 مساءً.
وستكون حديقة "زعبيل" مفتوحة من الساعة 8 صباحاً حتى منتصف الليل في يوم رأس السنة الجديدة.
وستفتح حدائق دبي أبوابها من الساعة 8 صباحاً وحتى منتصف الليل، أما حدائق بحيرة الليم، وبحيرة الغدير، وحديقة بحيرة البرشاء، وحديقة أم سقيم، وحديقة الخزّان، ومنتزه السطوة، ومنتزه القوز الأول، فستظل مفتوحة حتى الساعة 1 صباحاً.
كما ستفتح الحديقة القرآنية أبوابها في تمام الساعة 8 صباحاً وتغلق في تمام الساعة 10 مساءاً خلال العطلة، وسيتم فتح كهف المعجزات والبيت الزجاجي في تمام الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 8:30 مساءً، أما حديقة الأطفال فستكون مواعيدها من 9 صباحاً إلى 8 مساءً.
وسيفتح برواز دبي الشهير أبوابه في الساعة 8 صباحاً ويغلق في الساعة 9 مساءً.
وستكون بحيرات المرموم (الحب، وإكسبو، والطاقة الشمسية، والهلال) وبحيرات "سهيلة" مفتوحة على مدار 24 ساعة.