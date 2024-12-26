حدائق دبي تفتح أبوابها للسكان في أول أيام 2025

وستفتح حدائق دبي أبوابها من الساعة 8 صباحاً وحتى منتصف الليل، أما حدائق بحيرة الليم، وبحيرة الغدير، وحديقة بحيرة البرشاء، وحديقة أم سقيم، وحديقة الخزّان، ومنتزه السطوة، ومنتزه القوز الأول، فستظل مفتوحة حتى الساعة 1 صباحاً.