حدائق الفراشات: غابة استوائية في قلب أبوظبي

افتتحت اليوم في "القناة" أحدث وجهة طبيعية داخلية في أبوظبي — "حدائق الفراشات أبوظبي" (Butterfly Gardens Abu Dhabi) — والتي صُممت لتمنحك شعوراً بالهدوء والسكينة. عند المشي داخل القباب — إحداهما تمثل النظام البيئي لجنوب شرق آسيا، والأخرى لأمريكا الجنوبية — يشعر المرء ببيئة دافئة وضبابية، مع أجنحة ترفرف، وأصوات الغابات المطيرة، ولقاءات غير متوقعة مع الحياة البرية، وكل ذلك داخل قباب حيوية يتم التحكم في مناخها وبُنيت حول أشجار حية.

منذ اللحظة التي تُغلق فيها الأبواب الزرقاء المزدوجة خلفك، تتغير وتيرة الحياة. تتحرك الفراشات بحرية — تهبط على أوراق الشجر، وأطباق الفاكهة، وأكتاف الزوار — بينما تنزلق أسماك "الكوي" تحت الممرات الخشبية وصوت خرير الماء ينساب بلطف في الخلفية.

وقال بول هاميلتون، المدير العام لـ "حدائق الفراشات أبوظبي": "أردنا أن يكون هذا المكان مبهجاً وجذاباً؛ مكان يمكن للناس فيه الانفصال عن إيقاع المدينة المتسارع والتواصل مع شيء حقيقي وجميل".

