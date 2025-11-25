حجوزات ليلة رأس السنة في دبي: تنافس على طاولات برج خليفة بأسعار تصل إلى 12 ألف درهم

مع بقاء أكثر من شهر على ليلة رأس السنة، بدأت حجوزات الطاولات في المطاعم التي تطل على برج خليفة بشكل مكثف. بعض المطاعم تقدم حجوزات طاولات مميزة تبدأ من 12,000 درهم بينما تتبع أخرى سياسة أولوية الحضور.

في مطعم غونيدين في سوق البحار، سيتم فرض رسوم قدرها 12,000 درهم للشخص الواحد على واحدة من الطاولتين المميزتين فقط. تتضمن الحزمة وجبات وفقًا لقائمة محددة وشمبانيا للطاولة. ستوفر رؤية غير محجوبة للألعاب النارية في برج خليفة مباشرة من الطاولة. تتراوح الحزم الأخرى في المطعم من 5,000 درهم للشخص الواحد داخل المطعم إلى 8,500 درهم للطاولات الخارجية.

في كل ليلة رأس سنة، يتوجه مئات الأشخاص إلى دبي مول والمنطقة المحيطة لمشاهدة عرض الليزر والأضواء والألعاب النارية الأيقوني الذي يتركز حول برج خليفة المضاء ونافورة دبي.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ينتظر بعض الأشخاص 12 ساعة أو أكثر لتجنب الزحام. تبدأ الطرق حول المول بالإغلاق في وقت مبكر يصل إلى الساعة 4 مساءً لتمكين السلطات من التحكم في الحشود بفعالية.

مطعم آخر في سوق البحار، ذا ميت كو، يقدم قائمة احتفالية من أربعة أطباق تبدأ في الساعة 7 مساءً. يجب على الضيوف في الشرفة السفلية، التي توفر رؤية كاملة لبرج خليفة ورؤية جزئية لنافورة دبي، إنفاق ما لا يقل عن 5,000 درهم لكل قائمة. أما الجلوس في الشرفة العلوية وداخل المطعم فسيكون الحد الأدنى للإنفاق 4,000 درهم و3,000 درهم على التوالي.

حفلة دي جي، طعام غير محدود

تقدم عدة مطاعم في دبي مول مقاعد في مطاعمها بأسعار متفاوتة. في المطعم الهندي موسوم، ستكلف الطاولات الأمامية الأقرب إلى حافة الشرفة الخارجية 5,000 درهم للشخص الواحد.

ستتضمن قائمة الطعام المحددة مقبلات، أطباق رئيسية للمشاركة، خبز، وحلويات. سيقوم دي جي بتشغيل الموسيقى طوال المساء للاحتفال بالعام الجديد. ستكلف الطاولات الأخرى في المطعم بين 3000 درهم و4000 درهم.

في فايف جايز، يمكن للزبائن الحصول على طاولة ذهبية - طاولة خارجية تطل على أطول برج في العالم - مقابل 2200 درهم للشخص الواحد. تتضمن الحزمة برجر غير محدود، أطباق جانبية، ومشروبات ميلك شيك طوال المساء. لأولئك الذين يرغبون في الجلوس بالداخل، السعر هو 1900 درهم. الأطفال دون سن العاشرة لديهم سعر مخفض خاص.

سيقوم تي جي آي فرايديز بوضع طاولات خاصة خارج منطقة الجلوس العادية لإعطاء ضيوفهم إطلالة على الألعاب النارية. للحصول على مكان في هذه الطاولة، يجب على الزبائن دفع 3000 درهم. الجلوس في التراس الخارجي العادي سيكلف 2499 درهم للشخص الواحد.

في مطعم ناندوز، ستبدأ الأسعار من 5000 درهم للشخص الواحد للجلوس في الهواء الطلق.

الأولوية لمن يأتي أولاً

في الوقت نفسه، في مطاعم مثل بابليك وسولت، التي تقع بشكل استراتيجي في المول، سيكون هناك سياسة الأولوية لمن يأتي أولاً، دون حد أدنى للإنفاق أو نظام حجز حتى الآن. قال أحد الخدم: "نطلب من الزبائن الاتصال بنا قبل أربع ساعات من قدومهم في ليلة رأس السنة." "إذا كان لدينا مكان، سنخبرهم بذلك."

ستكون هناك مناطق مشاهدة عامة مجانية حول منطقة وسط مدينة دبي مع الوصول الممنوح على أساس الأولوية لمن يأتي أولاً. ستعرض الشاشات LED على طول شارع الشيخ محمد بن راشد الألعاب النارية الحية والترفيه.

يوم الاثنين، أعلنت إعمار عن احتفال ضخم برأس السنة الجديدة لمدة ثمانية أيام سيبدأ في 31 ديسمبر ويستمر حتى 7 يناير. يمكن لأولئك الذين يرغبون في الحصول على مقعد أمامي شراء تذاكر لحديقة البرج مقابل 997.5 درهم للبالغين و577.5 درهم للأطفال بين سن 5 و12.