حجز 17 مركبة و101 مخالفة للقيادة المتهورة في دبي
احتجزت شرطة دبي 17 مركبة وحررت 101 مخالفة الأسبوع الماضي ضد سائقين مارسوا سلوكيات متهورة ومزعجة على شارع الميدان.
أوضح اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالإنابة، أن المخالفات شملت استخدام المركبات غير المرخصة، وإحداث الضوضاء المفرطة، والقيام بحركات بهلوانية خطيرة، مما عرض حياتهم وسلامة مستخدمي الطريق للخطر، بالإضافة إلى إزعاج المناطق السكنية المجاورة.
وأوضح المزروعي أن المركبات المحجوزة تخضع لفترات احتجاز متفاوتة بحسب خطورة المخالفة، إلى جانب الغرامات المنصوص عليها في قانون المرور والطرق الاتحادي.
وقال المزروعي: "بموجب المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، يخضع المخالفون لرسوم فك حجز مركبة تصل إلى 50 ألف درهم، والتي تشكل جزءاً من الإجراءات الرادعة الصارمة ضد مثل هذه السلوكيات الخطرة".
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وأكد أن شرطة دبي حذرت مراراً وتكراراً من ممارسات القيادة المتهورة، وأكدت عدم التسامح مع المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على الصورة الحضارية للإمارة وضمان السلامة العامة. وأشار إلى أن بعض السائقين يصرون على ارتكاب مثل هذه المخالفات، ما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على أمن المرور.
وحث العميد الركن طيار أحمد محمد علي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة دبي، الشباب على الالتزام بقواعد المرور، وضمان سلامة مستخدمي الطريق، وتحقيق أعلى مستويات الأمن على طرق الإمارة. جاء ذلك في إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها الشرطة تحت شعار #طريق_آمن_للجميع.
وحذر المزروعي السائقين من القيادة المتهورة والخطيرة، مؤكداً أن القانون يفرض عقوبات صارمة على من يعرض حياة الناس للخطر أو يلحق الضرر بالبنية التحتية أو البيئة. وأضاف أن شرطة دبي لن تتهاون مع مثل هذه المخالفات وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إحالة المخالفين إلى القضاء.
ودعا المزروعي الجمهور إلى التعاون مع شرطة دبي بالإبلاغ عن أي سلوكيات مرورية سلبية عبر خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي الذكي أو الاتصال على الخط الساخن «كلنا شرطة» على الرقم 901.