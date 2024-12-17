حجز 17 مركبة و101 مخالفة للقيادة المتهورة في دبي

وأكد أن شرطة دبي حذرت مراراً وتكراراً من ممارسات القيادة المتهورة، وأكدت عدم التسامح مع المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على الصورة الحضارية للإمارة وضمان السلامة العامة. وأشار إلى أن بعض السائقين يصرون على ارتكاب مثل هذه المخالفات، ما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على أمن المرور.

وحث العميد الركن طيار أحمد محمد علي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة دبي، الشباب على الالتزام بقواعد المرور، وضمان سلامة مستخدمي الطريق، وتحقيق أعلى مستويات الأمن على طرق الإمارة. جاء ذلك في إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها الشرطة تحت شعار #طريق_آمن_للجميع.

وحذر المزروعي السائقين من القيادة المتهورة والخطيرة، مؤكداً أن القانون يفرض عقوبات صارمة على من يعرض حياة الناس للخطر أو يلحق الضرر بالبنية التحتية أو البيئة. وأضاف أن شرطة دبي لن تتهاون مع مثل هذه المخالفات وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إحالة المخالفين إلى القضاء.

ودعا المزروعي الجمهور إلى التعاون مع شرطة دبي بالإبلاغ عن أي سلوكيات مرورية سلبية عبر خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي الذكي أو الاتصال على الخط الساخن «كلنا شرطة» على الرقم 901.