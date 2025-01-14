حجز ذكي منزلي للمركبات برأس الخيمة بدءاً من 20 يناير
سيحصل السائقون في إمارة رأس الخيمة الذين تم حجز سيارتهم بسبب مخالفة قواعد المرور قريباً على فرصة لطلب حجزها في عهدتهم بدلاً من ساحة الحجز.
وستغطي الخدمة الذكية الجديدة جميع أنواع المركبات ومعظم المخالفات المرورية، مما يعزز مرونة هذه الخدمة وإمكانية الوصول إليها.
وستخضع السيارة المحتجزة لمراقبة إلكترونية لضمان الالتزام بمنع تحركها من مكان الحجز المحدد.
وقالت شرطة الإمارة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام إن "نظام حجز المركبات الذكي المنزلي" الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
وعند تشغيل النظام، يصبح بإمكان أصحاب المركبات اختيار الموقع المناسب لحجز مركباتهم تحت إشرافهم المباشر مع ضمان رعايتهم طوال فترة الحجز.
وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة أن نظام الحجز الذكي يساهم في تخفيف الضغط على ساحات الحجز ويعتمد على تقنيات متطورة لضمان الالتزام بالأنظمة التي وضعتها وزارة الداخلية.
وتقدم الإمارات الأخرى خدمة الحجز الذكي أيضاً. راجع هنا لمعرفة كيفية طلب الحجز الذكي لسيارتك في حالة حجزها.