حجز ذكي منزلي للمركبات برأس الخيمة بدءاً من 20 يناير

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة أن نظام الحجز الذكي يساهم في تخفيف الضغط على ساحات الحجز ويعتمد على تقنيات متطورة لضمان الالتزام بالأنظمة التي وضعتها وزارة الداخلية.