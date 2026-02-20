حجز دراجة ترفيهية بـ 50 ألف درهم وبلاغ قانوني ضد ولي أمر في دبي.

وشدد اللواء المزروعي على أن الطفل غير مؤهل بدنياً أو ذهنياً للتعامل مع معطيات الطريق أو تقدير المخاطر المفاجئة، مشيراً إلى أن "الدراجات الترفيهية" مكانها المناطق المغلقة والمخصصة لها فقط، وليست الشوارع العامة التي تكتظ بالمركبات، وقال: ""الجهل بالقانون لا يعفي من المساءلة، وحماية الأطفال مسؤولية أخلاقية وقانونية تبدأ من المنزل قبل أن تصل إلى الشارع."