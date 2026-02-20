حجز دراجة ترفيهية بـ 50 ألف درهم وبلاغ قانوني ضد ولي أمر في دبي.

حذّر سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أولياء الأمور من التهاون في السماح لأبنائهم بقيادة الدراجات النارية الترفيهية أو أي مركبات أخرى على الطرق العامة، مؤكداً أن هذا السلوك يشكل خطراً جسيماً يهدد الأرواح والممتلكات.
تفاصيل الواقعة والإجراءات القانونية
وكشف اللواء المزروعي عن تمكن الدوريات المرورية من استيقاف طفل كان يقود دراجة نارية ترفيهية على أحد الشوارع الحيوية، وبرفقته طفل آخر، في مشهد يعكس استهتاراً بالغاً بمعايير السلامة.
وعلى إثر ذلك، اتخذت شرطة دبي إجراءات حازمة شملت:
استدعاء ولي الأمر: الذي برر الواقعة بجهله بالأنظمة المرورية.
فتح بلاغ قانوني: وتطبيق أحكام "قانون وديمة" لحماية الطفل، نظراً لما ينطوي عليه الفعل من إهمال وتعريض حياة قاصر للخطر.
حجز الدراجة: وفقاً للمرسوم المحلي رقم (30) لسنة 2023، والذي قد تصل قيمة فك الحجز فيه إلى 50,000 درهم.
مخاطر القيادة المبكرة
وشدد اللواء المزروعي على أن الطفل غير مؤهل بدنياً أو ذهنياً للتعامل مع معطيات الطريق أو تقدير المخاطر المفاجئة، مشيراً إلى أن "الدراجات الترفيهية" مكانها المناطق المغلقة والمخصصة لها فقط، وليست الشوارع العامة التي تكتظ بالمركبات، وقال: ""الجهل بالقانون لا يعفي من المساءلة، وحماية الأطفال مسؤولية أخلاقية وقانونية تبدأ من المنزل قبل أن تصل إلى الشارع."
دعوة للتعاون المجتمعي
وفي ختام تصريحه، دعا اللواء المزروعي أفراد الجمهور إلى ممارسة دورهم الرقابي والمجتمعي عبر الإبلاغ عن أي سلوكيات مرورية خطرة من خلال:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد (901).
استخدام خدمة "عين الشرطة" عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي.
وأكد أن شرطة دبي لن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يعرض سلامة المجتمع للخطر، سعياً لترسيخ بيئة مرورية آمنة للجميع.