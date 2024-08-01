حجب حساب "إمارات درو"على منصة X بطلب قانوني
أعلنت شركة "إمارات درو" المشغلة لليانصيب أن حسابها على منصة "X" قد تم تعليقه في الإمارات استجابةً لمطالبة قانونيةK ,عادةً ما تقوم "X" بتعليق الحسابات استجابةً لمتطلبات قانونية مثل أوامر المحكمة، كما أن موقع الشركة الإلكتروني غير متاح أيضاً في الإمارات.
ووفقاً لمنصة "X"، يتم تعليق بعض الحسابات استجابةً لـ "طلب صالح ومحدد بشكل صحيح من جهة مخولة".
يأتي ذلك بعد أيام من منح السلطات لشركة مقرها أبوظبي ترخيصاً لتشغيل أول عملية يانصيب معتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفقاً لما فهمته صحيفة الخليج تايمز ، فإن The Game LLC هي حالياً اليانصيب الوحيد المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة وستعمل تحت شعار "يانصيب الإمارات". ولم يتم الكشف بعد عن نوع الألعاب التي ستقدمها بالضبط.
عندما أصدرت هذا الإعلان، قالت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA) إن "المشاركة في أنشطة الألعاب التجارية أو تشغيلها أو تسهيلها دون ترخيص ساري المفعول أمر غير قانوني". وسوف يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك "العقوبات الجنائية".
إن المشاركة كلاعب في الأنشطة التي يقدمها مشغلون غير مرخصين - سواء عبر الإنترنت أو في مكان فعلي - أمر غير قانوني وقد يعرض الأفراد "لعقوبات شديدة".
أوقف مشغلو سحب السحب، مثل "Emirates Draw" و"Mahzooz"، عملياتهم في الإمارات العربية المتحدة مؤقتاً اعتباراً من 1 يناير 2024، امتثالاً لتوجيهات GCGRA. وفي الشهر نفسه، قال محفوظ إنه سيكون هناك مشغل يانصيب وطني واحد فقط في الإمارات.
ومعربة عن خيبة أملها لعدم حصولها على الترخيص، قالت شركة إيوينجز، التي تدير شركة محظوظ، إنها تحترم "عملية الاختيار والتزام الحكومة بوضع المعايير داخل المجال".
وأضافت :"على الرغم من أننا لم نحصل على أول يانصيب معتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أننا بالطبع نخطط لمشاريع جديدة ومثيرة ونتطلع إلى مشاركة المزيد من التفاصيل قريباً."
تم إنشاء الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية GCGRA في سبتمبر من العام الماضي، وهي كيان تنفيذي مستقل داخل الحكومة الفيدرالية لدولة الإمارات العربية المتحدة ينظم جميع أنشطة ومرافق الألعاب التجارية في الدولة وترخيصها والإشراف عليها. يقع مقر GCGRA الرئيسي في أبو ظبي، ويضم فريقاً من الخبراء في تنظيم الألعاب التجارية، ومنع الجرائم المالية، وتكنولوجيا الألعاب، وإنفاذ القانون، والألعاب المسؤولة، والمجالات الأخرى ذات الصلة.