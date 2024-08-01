حجب حساب "إمارات درو"على منصة X بطلب قانوني

ومعربة عن خيبة أملها لعدم حصولها على الترخيص، قالت شركة إيوينجز، التي تدير شركة محظوظ، إنها تحترم "عملية الاختيار والتزام الحكومة بوضع المعايير داخل المجال".

وأضافت :"على الرغم من أننا لم نحصل على أول يانصيب معتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أننا بالطبع نخطط لمشاريع جديدة ومثيرة ونتطلع إلى مشاركة المزيد من التفاصيل قريباً."