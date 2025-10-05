حتى مليون درهم غرامة: القائمة الكاملة لمخالفات المؤثرين في الإمارات

نشر معلومات كاذبة أو محتوى ضار: من 5000 درهم إلى 150000 درهم

الترويج للأفكار الهدامة أو الإساءة للشباب: غرامة تصل إلى 100 ألف درهم

التحريض على السلوك الإجرامي (القتل، الاغتصاب، تعاطي المخدرات): ما يصل إلى 150 ألف درهم

عدم احترام المعتقدات الإسلامية أو الديانات الأخرى: ما يصل إلى مليون درهم

إهانة رموز الدولة أو قياداتها: غرامة تصل إلى 500 ألف درهم

تقويض الوحدة الوطنية أو العلاقات الخارجية: ما يصل إلى 250 ألف درهم

عدم احترام نظام الحكم أو الرموز الوطنية أو مؤسسات الدولة: غرامة من 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم.

عدم احترام سياسات الدولة الداخلية أو الدولية: غرامة من 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم.

نشر محتوى يضر بالعلاقات الخارجية أو يمس الوحدة الوطنية/التماسك الاجتماعي: غرامة تصل إلى 250 ألف درهم

ويتضمن القانون الجديد أيضًا أحكامًا تحمي العاملين في وسائل الإعلام والمؤثرين مع تنظيم أنشطتهم لضمان الشفافية والمساءلة في الفضاء الإعلامي الرقمي والتقليدي.