حتى الجمعة: تقلبات جوية وأمطار غزيرة متوقعة بالإمارات

قد تؤدي هذه الظاهرة الجوية إلى ارتفاع درجات الحرارة نهارًا في بعض المناطق، وتشكل سحب حملية فوق الجبال الشرقية. ومن الأربعاء 3 سبتمبر/أيلول إلى الجمعة 5 سبتمبر/أيلول، يتوقع السكان هطول أمطار في بعض المناطق الشرقية والجنوبية، تمتد إلى بعض المناطق الداخلية.