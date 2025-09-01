حتى الجمعة: تقلبات جوية وأمطار غزيرة متوقعة بالإمارات

مع دخولنا شهر سبتمبر وابتعادنا عن ذروة حرارة الصيف، يمكن لسكان الإمارات العربية المتحدة أن يتوقعوا بعض الراحة من ارتفاع درجات الحرارة مع توقع هطول أمطار في الأيام القليلة المقبلة، حسبما كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية يوم الاثنين 1 سبتمبر.
وتتأثر دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً بامتداد أنظمة الضغط المنخفض السطحية والعليا من الجنوب، إلى جانب تقدم منطقة التقارب المدارية (ITCZ) شمالاً باتجاه الإمارات.
وينتج عن ذلك تدفق كتلة هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه الدولة، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.
قد تؤدي هذه الظاهرة الجوية إلى ارتفاع درجات الحرارة نهارًا في بعض المناطق، وتشكل سحب حملية فوق الجبال الشرقية. ومن الأربعاء 3 سبتمبر/أيلول إلى الجمعة 5 سبتمبر/أيلول، يتوقع السكان هطول أمطار في بعض المناطق الشرقية والجنوبية، تمتد إلى بعض المناطق الداخلية.
ومن المتوقع أن تتشكل السحب الركامية، مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة، مع برق ورعد أحياناً، وتساقط حبات البرد الصغيرة، خاصة يومي الأربعاء والخميس.
ومن المتوقع أن تهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول إلى نشطة أحياناً مع سحب عابرة مثيرة للغبار والأتربة وتحد من مدى الرؤية الأفقية.
وفي هذه الأثناء، يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان خلال هذه الأيام.
التوقعات المقبلة ليست الأولى من نوعها. خلال الشهر الماضي، شهدت البلاد أمطارًا متفرقة وعواصف رعدية، بل وحتى بردًا في بعض الأحيان. ومع اقتراب شهر أغسطس من نهايته، تشكلت شلالات خلابة نتيجة هطول الأمطار في بعض مناطق البلاد.
شهدت المملكة العربية السعودية المجاورة أيضًا أمطارًا غزيرة وعواصف برد في بعض مناطق البلاد. يوم الاثنين، أصدر الدفاع المدني تحذيرًا في منطقة مكة المكرمة، داعيًا السكان والزوار إلى توخي الحذر.
ارتفع نجم سهيل في سماء الإمارات يوم الأحد 24 أغسطس، إيذاناً بانتقال الطقس الخريفي البارد في شبه الجزيرة العربية.
يُعرف سهيل بـ"نجم اليمن"، وله مكانة مرموقة في التراث العربي. يقول المثل العربي: "إذا طلع سهيل، برّد الليل".
ورغم أن درجات الحرارة لن تنخفض على الفور، فإن شروق الشمس يحمل أخباراً سارة للسكان الذين ينتظرون الشتاء بفارغ الصبر، حيث يمكنهم الاستمتاع بالأنشطة الخارجية في ظروف أكثر اعتدالاً.