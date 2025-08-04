حب افتراضي... حوار غائب: المواعدة في عصر الإعجابات والرموز في الإمارات

في ثقافة المواعدة المعاصرة السريعة، تحل الإعجابات، ومشاهدات القصص، والرموز التعبيرية محل التواصل الحقيقي، مما يترك الكثيرين في حالة من الارتباك، والانفصال العاطفي، والإرهاق النفسي.

قالت علا رحمت الله، مؤسسة حدث "يوم المواعدة"، إن غموض التفاعل الرقمي هو إحدى أكبر العقبات أمام بناء علاقات حقيقية في الرومانسية الحديثة.

تشرح رحمت الله أن الكثير من الناس يسيئون تفسير الإيماءات الرقمية السلبية على أنها علامات على الاهتمام الحقيقي.

وأضافت أن الكثيرين يخطئون في فهم هذه الإيماءات الرقمية السلبية على أنها اهتمام حقيقي، مما يؤدي إلى سوء التواصل والإحباط. على سبيل المثال، يتوقع كثير من الرجال رد فعل بعد الإعجاب المتكرر بمنشورات شخص ما، بينما يتساءل النساء ما إذا كانت هذه الإعجابات تعني جاذبية أم مجرد مجاملة بسيطة. "الكثيرون يعتقدون أنهم يتفاعلون، لكنهم في الحقيقة لا يقولون شيئًا. الإعجاب ليس محادثة وغالبًا ما يُفهم خطأً."

وأشارت إلى أن الجيل الأصغر سناً هو الأكثر عرضة لهذا النوع من التفاعل. بدلاً من اتخاذ خطوة جريئة، يختار الكثيرون الخيار الآمن بالمشاهدة فقط أو الإعجاب بالمنشورات.

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