حب افتراضي... حوار غائب: المواعدة في عصر الإعجابات والرموز في الإمارات

في ثقافة المواعدة المعاصرة السريعة، تحل الإعجابات، ومشاهدات القصص، والرموز التعبيرية محل التواصل الحقيقي، مما يترك الكثيرين في حالة من الارتباك، والانفصال العاطفي، والإرهاق النفسي.
قالت علا رحمت الله، مؤسسة حدث "يوم المواعدة"، إن غموض التفاعل الرقمي هو إحدى أكبر العقبات أمام بناء علاقات حقيقية في الرومانسية الحديثة.
تشرح رحمت الله أن الكثير من الناس يسيئون تفسير الإيماءات الرقمية السلبية على أنها علامات على الاهتمام الحقيقي.
وأضافت أن الكثيرين يخطئون في فهم هذه الإيماءات الرقمية السلبية على أنها اهتمام حقيقي، مما يؤدي إلى سوء التواصل والإحباط. على سبيل المثال، يتوقع كثير من الرجال رد فعل بعد الإعجاب المتكرر بمنشورات شخص ما، بينما يتساءل النساء ما إذا كانت هذه الإعجابات تعني جاذبية أم مجرد مجاملة بسيطة. "الكثيرون يعتقدون أنهم يتفاعلون، لكنهم في الحقيقة لا يقولون شيئًا. الإعجاب ليس محادثة وغالبًا ما يُفهم خطأً."
وأشارت إلى أن الجيل الأصغر سناً هو الأكثر عرضة لهذا النوع من التفاعل. بدلاً من اتخاذ خطوة جريئة، يختار الكثيرون الخيار الآمن بالمشاهدة فقط أو الإعجاب بالمنشورات.
قالت رحمت الله إنه أصبح شائعًا أن يتطابق الأشخاص في تطبيقات المواعدة، ويتبادلون حسابات إنستغرام، ثم يدخلون في حلقة سلبية حيث لا يتحدثون فعليًا. "يعجبون بقصص بعضهم البعض، وربما يعلقون هنا وهناك، لكنهم لا يبدأون محادثة حقيقية. إنها حلقة من التفاعل السلبي، ولا يتطور منها شيء حقيقي."
ومع استمرار ظاهرة "الاختفاء الرقمي" والإشارات الرقمية الغامضة، لاحظت رحمت الله أنه بينما تسهل المنصات الرقمية الانسحاب بدون تفسير، إلا أن التأثير العاطفي غالبًا ما يُستهان به. "الاختفاء الرقمي يخلق حالة من عدم اليقين العاطفي. الناس لا يعرفون ما الخطأ الذي حدث أو كيف يتقدمون."
ترى رحمت الله أن مستقبل المواعدة يجب أن يجمع بين سهولة الأدوات الرقمية وصدق التفاعلات الشخصية، مشددة على أن المنصات الرقمية يجب أن تكون جسرًا لبناء العلاقات العاطفية، لا بديلاً كاملاً عنها. وحذرت من أنه إذا لم يتعلم الناس استخدام هذه الأدوات بشكل أكثر فعالية، فسوف نستمر في مواجهة الارتباك والإرهاق في مرحلة التحدث.
التغلب على القلق الرقمي
أعطى الدكتور سلمان كريم، أخصائي الطب النفسي في عيادة أستر، رأيه المشابه، قائلاً إن الناس يبالغون في التفكير في الإشارات الرقمية، ما قد يسبب لهم القلق. "الناس يهتمون كثيرًا بوقت الاستجابة ومدى جدية التفاعل الرقمي."
وأضاف أن الخوف من الرفض غالبًا ما يكون علنيًا أكثر، "خصوصًا عندما يكون ‘الإتباع’ و‘عدم الإتباع’ علامات على حالة العلاقة."
نصحه أن يبدأ الأشخاص بالتفاعل الاجتماعي العادي، ثم الانتقال إلى أشكال تواصل أكثر مباشرة لبناء الثقة. كما نصح بعدم التركيز المفرط على العالم الرقمي، بل توجيه الطاقة نحو الثقة خارج الشاشة. "تنمية مهارات اجتماعية من خلال النشاطات الواقعية. الثقة في الحياة الواقعية تنعكس على التفاعلات الرقمية."
غير كافٍ
قالت ريم أ (اسم مستعار) إن الطريقة الأولى في عالم اليوم المعقد والمليء بالإشارات غير كافية. "قد يُساء فهم الشخص تمامًا، خصوصًا ونحن نتواصل عبر هواتفنا التي لا تستطيع أن تكشف كل شيء عن الآخر."
التقت ريم بزوجها الحالي عبر إنستغرام، عندما شاهد قصة منشورة لها. قررت زيارة صفحته وشاهدت قصته أيضًا، والتي كانت عن شيء يحبه. علقت بالإنجليزية ظنًا منها أنه أجنبي.
قالت: "في البداية كان انطباعي عنه غريبًا بسبب صورة الملف الشخصي التي تعود للأنمي. لم أتوقع أن أتزوج شخصًا يهتم بمثل هذه الأشياء."
ولكن بعد التعارف، تغير انطباع ريم تمامًا، وبعد عدة أشهر أصبح الزوجان رسميًا.