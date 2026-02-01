حبيب نورمحمدوف.. الانضباط هو ترياق الضغوط ومعيار النجاح

واتخذت المحادثة منحىً مثيراً عندما بدأ نورمحمدوف في مناقشة تحديات الجاهزية الذهنية، حيث قال: "معدل ضربات قلبك يرتفع جداً عندما تقاتل. إذا لم تكن مستعداً، فسوف تنكسر عندما يدفعك شخص ما إلى هذا الحد". وأضاف: "الاستعداد هو الترياق للتوتر. إذا كنت مستعداً، فستبقى هادئاً، وستتمكن من التفكير. هذا هو ما يفرق الأبطال عن الرياضيين العاديين".