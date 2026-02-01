حبيب نورمحمدوف.. الانضباط هو ترياق الضغوط ومعيار النجاح

في اليوم الختامي لمهرجان الشارقة لريادة الأعمال (SEF) 2026، استضافت منصة "Impact Stage" حواراً حميمياً وكاشفاً مع أسطورة "UFC" حبيب نورمحمدوف، مما منح المؤسسين والقادة رؤية نادرة حول العقلية والانضباط وراء التميز المستدام.
وعندما سُئل عما يعنيه له كونه "غير مهزوم"، وصف نور محمدوف الأمر بأنه ليس مجرد رقم، بل هو نتيجة لمدى الحياة من التفاني والتضحية. وأوضح قائلاً: "بالنسبة لي، أن أكون غير مهزوم يعني أن كل ما فعلته في حياتي — من تدريب صارم، وسفر مستمر، وتضحيات، كان له قيمة وأهمية".
وبعيداً عن كونه مدفوعاً بالشهرة، وصف نورمحمدوف دافعه بأنه شخصي للغاية، وقال: "بصراحة، لم أكن أتوقع حدوث ذلك أبداً. كنت فقط أتبع حلمي لأظهر لوالدي أنني يمكن أن أكون أفضل طالب حظي به على الإطلاق".
وطوال المحادثة، برز والده الراحل، عبد المناف نورمحمدوف، كقوة توجيهية في حياته. وتحدث حبيب عن نهج والده الصارم والعادل في التدريب، مشيراً إلى أن كونه أصبح أباً بنفسه سمح له برؤية أن الانضباط كان عملاً من أعمال الرعاية وليس السيطرة. وتأمل في شخصية والده ليس فقط كمدرب، بل كشخص يعرف بالفطرة كيف يجهز الأطفال للتعامل مع تحديات الحياة.
الجلسة التي حملت عنوان "صناعة البطل: ما يتطلبه الأمر لتكون غير مهزوم"، أدارها أنس بوخش، مقدم برنامج "#ABtalks"، وتعمقت في العقلية والاستعداد والانضباط التي غذت سجل حبيب الاحترافي المثالي بنتيجة 29–0.
وباسترجاع ذكرى من طفولته، شارك حبيب كيف استبدل والده "مصروف الجيب" بالدروس، قائلاً: "عندما طلبت مصروف جيب، أعطاني والدي كتاباً عن الدول. قال لي: 'سأدفع لك مقابل كل دولة يمكنك شرح معلومات عنها'". علمه هذا التمرين الجغرافيا والتاريخ والانضباط قبل وقت طويل من تطلب المدرسة لذلك.
واتخذت المحادثة منحىً مثيراً عندما بدأ نورمحمدوف في مناقشة تحديات الجاهزية الذهنية، حيث قال: "معدل ضربات قلبك يرتفع جداً عندما تقاتل. إذا لم تكن مستعداً، فسوف تنكسر عندما يدفعك شخص ما إلى هذا الحد". وأضاف: "الاستعداد هو الترياق للتوتر. إذا كنت مستعداً، فستبقى هادئاً، وستتمكن من التفكير. هذا هو ما يفرق الأبطال عن الرياضيين العاديين".
وقال نورمحمدوف: "آلاف الأشخاص يريدون أن يصبحوا مقاتلين، لكن المنضبطين فقط هم من ينجحون. مفتاح النجاح هو العمل الجاد. لا يمكن لأي شخص ينام في الصباح أن ينجح. لم أرَ ذلك قط".
وعكست الجلسة الثماني الأوسع لمهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026، "حيث ننتمي"، مسلطة الضوء على أن الانضباط والاستعداد والتفكير طويل الأمد وراء نجاح حبيب لا تقل قيمة لأي شخص في الجمهور، بما في ذلك رواد الأعمال والمهنيين وأي شخص يسعى للتميز، ليس فقط في الرياضة، ولكن أيضاً في الأعمال والحياة.
وحول إدارة الوقت، شارك نصيحة من صديق مقرب شكلت نهجه: "لن تملك أبداً أكثر من 24 ساعة. لا يمكنك التحكم في الوقت، يمكنك فقط إدارته".
واليوم، يقيس حبيب النجاح بشكل مختلف، حيث قال: "البطولات والأرقام القياسية تنتمي إلى الماضي. الآن، الموجهة (Mentorship) هي مسؤوليتي. هدفي هو صناعة أبطال — أفضل مني، وأفضل من أي شخص آخر".