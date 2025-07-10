حبيب الملا وشركاه: دعم قانوني مجاني لـ54 رائد أعمال إماراتي

أطلق مكتب المحاماة الإماراتي حبيب الملا وشركاه برنامجاً قانونياً جديداً لمساعدة 54 إماراتياً في مساعيهم الريادية، احتفالاً باليوم الوطني الرابع والخمسين للبلاد.

,سيتمكن الإماراتيون من جميع أنحاء الإمارات السبع من الحصول على دعم قانوني شامل ومجاني للمساعدة في إنشاء شركات مرخصة في دبي.

التسجيل مفتوح الآن، ويتم قبول الطلبات بشكل مستمر. نشجع المتقدمين بشدة على التقديم قبل 31 أغسطس 2025، لإتاحة الوقت الكافي للدعم القانوني، والترخيص، والتأهيل.

سيتم إخطار رواد الأعمال المختارين على مراحل بدءًا من سبتمبر 2025، مع بدء التوجيه والدعم الرسميين على الفور بعد ذلك.

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صرحت علياء الملا، الشريكة في مكتب المحاماة، لصحيفة "خليج تايمز" بأنه سيتم التركيز على رواد الأعمال الجدد والأفراد في المراحل الأولى من مسيرتهم المهنية. وأضافت: "ستُعطى الأفضلية للمتقدمين الذين يُظهرون رؤية واضحة والتزامًا واستعدادًا للمضي قدمًا في تأسيس الأعمال".

وأضافت أن المبادرة ستساعد أولئك الذين لا يزالون في مرحلة ما قبل الترخيص أو التخطيط الأولي، وستساعد في منحهم الأساس القانوني والبنيوي اللازم لإقامة عمل تجاري ناجح.