حبيب الملا وشركاه: دعم قانوني مجاني لـ54 رائد أعمال إماراتي

أطلق مكتب المحاماة الإماراتي حبيب الملا وشركاه برنامجاً قانونياً جديداً لمساعدة 54 إماراتياً في مساعيهم الريادية، احتفالاً باليوم الوطني الرابع والخمسين للبلاد.
,سيتمكن الإماراتيون من جميع أنحاء الإمارات السبع من الحصول على دعم قانوني شامل ومجاني للمساعدة في إنشاء شركات مرخصة في دبي.
التسجيل مفتوح الآن، ويتم قبول الطلبات بشكل مستمر. نشجع المتقدمين بشدة على التقديم قبل 31 أغسطس 2025، لإتاحة الوقت الكافي للدعم القانوني، والترخيص، والتأهيل.
سيتم إخطار رواد الأعمال المختارين على مراحل بدءًا من سبتمبر 2025، مع بدء التوجيه والدعم الرسميين على الفور بعد ذلك.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
صرحت علياء الملا، الشريكة في مكتب المحاماة، لصحيفة "خليج تايمز" بأنه سيتم التركيز على رواد الأعمال الجدد والأفراد في المراحل الأولى من مسيرتهم المهنية. وأضافت: "ستُعطى الأفضلية للمتقدمين الذين يُظهرون رؤية واضحة والتزامًا واستعدادًا للمضي قدمًا في تأسيس الأعمال".
وأضافت أن المبادرة ستساعد أولئك الذين لا يزالون في مرحلة ما قبل الترخيص أو التخطيط الأولي، وستساعد في منحهم الأساس القانوني والبنيوي اللازم لإقامة عمل تجاري ناجح.
,أوضحت الملا أن المبادرة مفتوحة لجميع أنواع الأعمال، مع التركيز بشكل أكبر على الشركات في القطاعات التي تتوافق مع أولويات دولة الإمارات، مثل التكنولوجيا والاستدامة والصناعات الإبداعية والخدمات المجتمعية. وأضافت: "سواءً كانت شركة ناشئة في مجال الأغذية، أو منصة للتكنولوجيا المالية، أو مؤسسة اجتماعية، فإن الهدف هو تمكين الإماراتيين من إطلاق مشاريع ليست مجدية تجاريًا فحسب، بل ذات تأثير اجتماعي ومتوافقة مع أهداف التنمية الوطنية".
وتتضمن المبادرة القانونية ما يلي:
· صياغة وثائق تأسيس الشركات وتأسيسها.
· دعم تسجيل الشركة لدى الجهات الحكومية المختصة.
· تقديم الدعم المالي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة على البدء بثقة.
· تنظيم ورش عمل قانونية وتقديم استشارات الخبراء في المسائل التجارية والقانونية.
· أكثر من 1000 ساعة من الدعم القانوني، مجانًا تمامًا.
قانون الإمارات: هل يجوز للموظفين بدوام كامل بدء أعمالهم التجارية الخاصة قانونيًا؟ غرامات تصل إلى مليوني درهم: الإمارات تقترح قانونًا جديدًا لتنظيم تجارة الأنواع المهددة بالانقراض