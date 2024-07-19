حاويات ذكية بأبوظبي لتطوير إدارة النفايات
تقوم مجموعة شركة "تدوير" في أبو ظبي بتجربة حاوياتها الذكية ذات التقنية العالية، والتي يمكن أن توفر بيانات عن كمية ونوع النفايات وفهم أفضل لمتطلبات الأحياء السكنية.
وباستخدام أجهزة الاستشعار والتكنولوجيا المتقدمة، يمكن لهذه الحاويات المصنوعة محلياً اكتشاف ما تم التخلص منه من قبل السكان ومستوى الامتلاء. ومن خلال تحسين عمليات جمع النفايات، تساعد هذه الحاويات المبتكرة شركة تدوير على معرفة كمية ونوع النفايات الموجودة بداخلها ومتى يتم تفريغ الحاويات بكفاءة.
ووفقاً للمتحدث الرسمي باسم الشركة، فإن التشغيل التجريبي جارٍ في أماكن مختارة في أبوظبي.
وقال "أولي لوسون"، مستشار الإعلام والاتصالات في مجموعة تدوير، الجهة المسؤولة عن إدارة النفايات في أبوظبي: "نحن نقوم بتجربة يمكنها تحديد المستخدم الفردي وبالتالي، تسمح لنا بتتبع ما يهدره المستخدم ، وكمية النفايات وأنواعها".
عمل الحاوية الذكية
يحتاج المقيمون إلى التسجيل على البوابة الرسمية وإنشاء حساب عن طريق تقديم التفاصيل الأساسية مثل الاسم والعنوان، ويمكنهم بعد ذلك استخدام ماسح الباركود أو QR الموجود في الحاوية الذكية لفتحها ورمي نفاياتهم، ويتم الكشف عن نوع النفايات وحساب وزنها، ويمكن لمركز تدوير بعد ذلك الوصول إلى المعلومات لمعرفة متى يتم ملء الحاوية وإفراغها وفقاً لذلك.
وقال لوسون لصحيفة خليج تايمز: "يمكن للحاويات الذكية مراقبة كمية النفايات التي يتم إدخالها. ويمكن لأجهزة الاستشعار أن تخبرنا عن مستوى امتلاءها، لذلك، يجب على جامعي النفايات زيارة المكان فقط عندما تكون الحاوية ممتلئة، وليس بانتظام، وهذا يقلل من عدد المرات التي يجب أن تخرج فيها شاحناتنا ويخفض انبعاثات الكربون أيضاً". وأشار إلى أن خدمة الحاويات الذكية سيتم دمجها في التطبيق الرسمي، مما سيسمح للسكان باستخدامه لمسح الباركود أوQR على الحاوية.
إتجاهات السكان
وستكون هذه الحاويات حلاً مبتكراً للتعامل مع الزيادة في النفايات نتيجة لتزايد عدد السكان وعادات الاستهلاك. كما تبحث التجربة في كيفية قيام مجموعات مختلفة من السكان، مثل أولئك الذين يعيشون في الفلل والمباني السكنية، برمي أنواع مختلفة من النفايات.
وأشار لوسون: "نحن ندرس كيفية قيام المجتمع برمي النفايات، مثل المعرفة المحلية حول أنواع النفايات التي يتم رميها من الفلل مقابل الأبراج مقارنة بالمناطق الأخرى، ليس لدينا مثل هذه البيانات ونحاول تحسين معرفتنا وذكائنا، مما سيساعد في إدارة النفايات".
وأضاف: "تميل الفلل التي تضم عائلات كبيرة إلى رمي نوع مختلف من النفايات مقارنة بالشقق التي تضم عائلات أصغر. وحتى المناطق المختلفة تميل إلى رمي كميات مختلفة من النفايات، ومن ثم يمكن أن تختلف معدلات إعادة التدوير. لذلك، نحن نحاول تحديد كل هذه الاختلافات والحصول على البيانات. وسيساعد ذلك في طرح عمليات وأنظمة جديدة لإدارة النفايات، ويمكن لهذه الحاويات الذكية أن تقدم حلولاً طويلة المدى لإدارة النفايات بكفاءة.
وأكد لوسون: "سوف تزودنا ببيانات حول ما يتم التخلص منه ووتيرة ذلك. سيساعد ذلك في تخطيط أشياء مثل مسارات شاحناتنا. حيث يمكننا أيضاً معرفة ما إذا كانت المنطقة بحاجة إلى آلات إعادة التدوير العكسي (RVMs) أو حاويات إعادة تدوير إضافية. ستساعد هذه التجربة في جمع المزيد من البيانات وإجراء التحليلات".