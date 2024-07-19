حاويات ذكية بأبوظبي لتطوير إدارة النفايات

تقوم مجموعة شركة "تدوير" في أبو ظبي بتجربة حاوياتها الذكية ذات التقنية العالية، والتي يمكن أن توفر بيانات عن كمية ونوع النفايات وفهم أفضل لمتطلبات الأحياء السكنية.

وباستخدام أجهزة الاستشعار والتكنولوجيا المتقدمة، يمكن لهذه الحاويات المصنوعة محلياً اكتشاف ما تم التخلص منه من قبل السكان ومستوى الامتلاء. ومن خلال تحسين عمليات جمع النفايات، تساعد هذه الحاويات المبتكرة شركة تدوير على معرفة كمية ونوع النفايات الموجودة بداخلها ومتى يتم تفريغ الحاويات بكفاءة.

ووفقاً للمتحدث الرسمي باسم الشركة، فإن التشغيل التجريبي جارٍ في أماكن مختارة في أبوظبي.

وقال "أولي لوسون"، مستشار الإعلام والاتصالات في مجموعة تدوير، الجهة المسؤولة عن إدارة النفايات في أبوظبي: "نحن نقوم بتجربة يمكنها تحديد المستخدم الفردي وبالتالي، تسمح لنا بتتبع ما يهدره المستخدم ، وكمية النفايات وأنواعها".