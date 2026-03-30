حالة الطقس في الإمارات: غيوم متفرقة وفرص لأمطار يوم الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس يوم الثلاثاء، 31 مارس، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة.
من المتوقع أن تهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وتنشط أحياناً، حيث تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/ساعة، وقد تصل إلى 40 كم/ساعة.
سيكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، ويضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.
من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى في دبي وأبوظبي والشارقة لتصل إلى 21 درجة مئوية، و21 درجة مئوية، و19 درجة مئوية على التوالي. وفي المقابل، سترتفع درجات الحرارة العظمى لتصل إلى 25 درجة مئوية في دبي، و26 درجة مئوية في أبوظبي، و24 درجة مئوية في الشارقة.
وبشكل عام، ستتراوح درجات الحرارة في دولة الإمارات بين عظمى تصل إلى 34 درجة مئوية وصغرى تصل إلى 17 درجة مئوية.