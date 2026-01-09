حالة الطقس في الإمارات: سحب ممطرة وفرصة لسقوط الأمطار يوم السبت

أفاد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات العربية المتحدة بأنه من المتوقع أن تكون سماء الدولة صحوة إلى غائمة جزئياً يوم السبت 10 يناير، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، مع فرصة لسقوط الأمطار.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في وقت سابق طقساً رطباً ومتقلباً في جميع أنحاء الإمارات من الجمعة حتى الثلاثاء، مع احتمال تشكل ضباب خفيف أو ضباب في الصباح وسقوط أمطار متفرقة في بعض المناطق.
ومن المتوقع أن تتحول الأجواء يوم السبت لتصبح رطبة ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف. وستتراوح درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد بين 8 و25 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل العاصمة أبوظبي درجة حرارة عظمى تبلغ 23 درجة مئوية.
توقع رياحاً جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 وتصل إلى 35 كم/ساعة. سيكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.