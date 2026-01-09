حالة الطقس في الإمارات: سحب ممطرة وفرصة لسقوط الأمطار يوم السبت

ومن المتوقع أن تتحول الأجواء يوم السبت لتصبح رطبة ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف. وستتراوح درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد بين 8 و25 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل العاصمة أبوظبي درجة حرارة عظمى تبلغ 23 درجة مئوية.