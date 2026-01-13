حالة الطقس في الإمارات: أجواء غائمة جزئياً وانخفاض طفيف في درجات الحرارة

وتهب رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى شمالية غربية، وتنشط أحيانًا، بسرعة تتراوح بين 10-25 كيلومترًا في الساعة، وتصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة أحيانًا. ويكون البحر خفيفًا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.