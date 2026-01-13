حالة الطقس في الإمارات: أجواء غائمة جزئياً وانخفاض طفيف في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس صافيًا إلى غائم جزئيًا يوم الأربعاء الموافق 14 يناير. يمكن للمقيمين توقع أن يكون المناخ رطبًا ليلًا وصباح الخميس فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة غربًا مع احتمال تشكل الضباب.
وتهب رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى شمالية غربية، وتنشط أحيانًا، بسرعة تتراوح بين 10-25 كيلومترًا في الساعة، وتصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة أحيانًا. ويكون البحر خفيفًا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
كما سجلت أعلى درجة حرارة في البلاد اليوم 28 درجة مئوية في منطقة القور (دبي) عند الساعة 2:15 ظهرًا. ويوم الأربعاء، ستكون أعلى درجة حرارة في دبي 26 درجة مئوية، بينما ستكون الأدنى 18 درجة مئوية. وسيواجه سكان أبوظبي أيضًا درجة حرارة قصوى تبلغ 26 درجة مئوية، بينما ستكون الدنيا 15 درجة مئوية. وستتراوح درجات الحرارة في الشارقة بين 14 درجة مئوية و 24 درجة مئوية.