حاكم عجمان يعتمد موازنة 2025 بتركيز على الرفاه المجتمعي بـ3.7 مليار درهم
اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد وحاكم عجمان، الموازنة العامة لإمارة عجمان لعام 2025، بإجمالي 3.7 مليار درهم.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، الجمعة، إن الميزانية تهدف إلى "دعم الخطط الرامية إلى النهوض بالإمارة وتعزيز الرفاه المجتمعي وتلبية احتياجات المجتمع وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للعيش والعمل والسياحة".
وسيتم تخصيص 39% من ميزانية حكومة عجمان للعام المقبل لتحسين نوعية حياة السكان، و27% للخدمات العامة والابتكارات الحكومية، و20% للتنمية الاقتصادية، و14% للسلامة والأمن.
وتتضمن أهداف الموازنة الجديدة "تطوير الأنظمة الرقمية، وبناء حكومة رقمية متطورة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتقديم خدمات استثنائية للمتعاملين، وتوسيع شبكات الطرق والحدائق والمساحات الخضراء، ودعم سياسات البناء الأخضر، وتمديد شبكات تصريف مياه الأمطار، وتوسيع الأنشطة المجتمعية والثقافية".
وتتماشى الخطة مع رؤية عجمان 2030، التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية للمستقبل، وبناء القدرات البشرية لمواجهة التحديات واغتنام الفرص، وتطوير الأطر المؤسسية المرنة، والاستفادة من التقنيات المبتكرة، وضمان قوى عاملة ماهرة وقادرة، وبناء مستقبل اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام.