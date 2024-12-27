حاكم عجمان يعتمد موازنة 2025 بتركيز على الرفاه المجتمعي بـ3.7 مليار درهم

وتتماشى الخطة مع رؤية عجمان 2030، التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية للمستقبل، وبناء القدرات البشرية لمواجهة التحديات واغتنام الفرص، وتطوير الأطر المؤسسية المرنة، والاستفادة من التقنيات المبتكرة، وضمان قوى عاملة ماهرة وقادرة، وبناء مستقبل اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام.